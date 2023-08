Lo que dijo en campaña Feijóo pese a ganar 14.700 euros al mes: "No es posible estar en política y atesorar un patrimonio"

El pasado mes de mayo, en plena campaña por las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, Alberto Núñez Feijóo hizo un ejercicio de humildad y molestia al presentarse como una político que no se enriquecía con el ejercicio de la actividad pública e incluso se preguntaba cómo algunos funcionarios o "directores de obras" podían disponer de coches de lujo que él - "con lo que gano" - no podía permitirse. "Si a uno le interesa mucho el dinero, no le recomiendo que se dedique a esto. No es posible la política y atesorar un patrimonio. Cuando he ido a inaugurar obras veía a funcionarios que tenían coches fantásticos que yo no me podía comprar", señaló.

Unas palabras que ahora adquieren otro significado al conocer el abultado patrimonio y las importantes rentas que el líder del PP recibe desde que en mayo de 2022 fue entronizado como presidente de su partido y adquirió el cargo de senador. Según su reciente declaración de bienes presentada en el Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso Eldiario.es y confirmó El País por fuentes del partido, Feijóo se embolsa actualmente por su trabajo hasta 14.750 euros mensuales en tres partidas diferentes.

El líder del PP cobraba - hasta ahora que pasará a ser diputado - 70.121 euros brutos como senador. Pero, además, Feijóo se embolsa unos 52.000 euros anuales procedentes del partido en concepto de "gastos de representación" y también 54.600 euros brutos como presidente del grupo parlamentario. En total, hasta 177.060 euros brutos cada año. Nada más y nada menos.

Los 54.600 euros en concepto de líder del grupo parlamentario habían permanecido ocultos hasta ahora dado que desde el PP advirtieron hace un mes que los 52.000 como "gastos de representación" eran los únicos que Feijóo percibía además de su retribución como senador. "No hay ninguna otra remuneración o gasto de representación por parte del PP”, señalaban. Y efectivamente, porque el dinero sale de la asignación económica que el grupo popular en el Senado y no directamente de las arcas del PP. Sin embargo, ni PSOE ni Podemos conceden a sus presidentes parlamentarios este concepto.

600.000 euros más de patrimonio en tres años

El incremento de rentas viene aparejado también con un considerable aumento de patrimonio. Según la misma declaración, Feijóo adquirió a primeros de agosto una vivienda con una plaza de garaje en La Coruña, que se suma al piso que posee en Madrid, otro en Vigo y una finca rústica en Ameres (A Coruña). Cabe destacar que por el alquiler del piso en la capital recibe mensualmente algo más de 5.500 euros al mes, según eldiario.es.

En base a su declaración de 2022 que presentó cuando accedió al Senado, la última pública hasta el momento, Feijóo sumaba un patrimonio de 930.972 euros en la suma de cuentas corrientes, depósitos, acciones y fondos. Tres años antes, en su última declaración ante el Parlamento de Galicia, alcanzaba los 319.593 euros.

Es decir, el líder gallego aumentó en más de 600.000 euros su patrimonio en sólo tres años. El equipo de Feijóo, según el medio, explicó que este enorme incremento patrimonial procedía de la venta de una casa en la localidad costera de Moaña, en Pontevedra. Un activo que nunca estuvo reflejado como tal en sus declaraciones.