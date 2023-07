Carlos Mazón (PP): "En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox"

Terremoto político con viento de Levante. Una grabación desvelada por elDiario.es pone en evidencia al futuro presidente de la Comunidad Valenciana, el popular Carlos Mazón. En dicho audio sacado a la luz, el presidente del PP valenciano se pronuncia sobre la posibilidad de tener que pactar con la ultraderecha, meses antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. Sin tapujos y con una metáfora muy descriptiva.

"En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones", puede escucharse en la mencionada grabación extraída de una reunión que mantuvo el pasado noviembre de 2022, en un encuentro con cargos locales del PP valenciano en Alicante. Seis meses antes de pasar por unas urnas, cuyo resultado y una alianza con la ultraderecha, le permitirán ser investido presidente autonómico este jueves.

Concretamente, la citada frase es en referencia a la situación en la Diputación de Alicante, donde el PP ya contaba con la presidencia por aquel entonces, pero con el apoyo de Ciudadanos. “No es que vayamos a ganar, es que vamos a sacar mayoría absoluta”, auguraba entonces, según el supuesto audio desvelado. "El peor de los casos" no se cumplió, puesto que Vox sí obtuvo un asiento en dicha corporación provincial por el partido judicial de l'Alacantí (en Alicante), pero su apoyo no es necesario para que el PP pueda gobernar esta Diputación, que todavía no ha sido constituida.

La transcripción completa del audio

"La dipu [Diputación], en fin, con un 99,9% eh... yo cuento con que es que, no es que vayamos a ganar, es que vamos a sacar mayoría absoluta. Yo de esto no tengo duda. Solo en Alicante ciudad pasar de 9 a 13 o 14 concejales... es el diputado que nos falta. Y el segundo es el de Villena, que ya lo tengo, que lo perdí por 20 votos la otra vez, ya lo tengo. Entonces, ya puede sacar Vox uno por la Vega Baja y quitárselo al PSOE, porque yo hacia atrás no voy a ir. En Elche vamos a mejorar, quiero decir... y ojo en el Vinalopó que igual damos un susto. Yo la dipu la veo muy sencilla (...). En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones, pero no veo nada más”.