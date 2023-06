Feijóo rebaja la condena por violencia machista del candidato de Vox Valencia: "Tuvo un divorcio duro"

Albero Núñez Feijóo quiere gobernar en solitario, aunque ninguna de las encuestas publicadas hasta ahora le otorgan esa posibilidad. Todo pasa, como en parte de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos salidos de las últimas elecciones, por pactar con Vox. Acuerdos que, como el de la Comunitat Valenciana, obligan al líder del Partido Popular a hacer filigranas respecto a algunos temas, como el de la violencia machista.

Anoche, en su entrevista de la Cadena SER, Feijóo justificó los pactos entre PP y Vox alcanzados hasta ahora en ayuntamientos y comunidades, así como la falta de referencias a la violencia machista en los documentos programáticos: "La violencia machista es una obviedad, y lo obvio no debe llamarnos la atención de que no esté en los textos", explicaba el político gallego asegurando que "no hay una línea" en esos acuerdos que "niegue la existencia de la violencia machista".

La que tampoco ha pasado desapercibido ha sido la referencia que ha hecho Núñez Feijóo sobre Carlos Flores, el que fuera candidato de Vox a la Generalitat Valenciana, condenado por violencia machista contra su exmujer.

"Hace 20 años, es verdad. Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer", aseguraba Feijóo.

La reacción a las palabras de Núñez Feijóo sobre Carlos Flores ha sido inmediata. En Twitter se ha generado un importante revuelo y buena parte del Gobierno ha acusado al líder del Partido Popular de justificar la violencia machista por hablar de "divorcio duro" sobre el condenado de Vox Valencia.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido de las primeras en responder al presidente de los populares: "Se llama violencia machista", ha recriminado la líder de Sumar en un mensaje que ha publicado en Twitter.

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado también a Alberto Núñez Feijóo de justificar la violencia machista. Así, ha escrito textualmente las palabras de Feijóo para aportar después que "España no se merece un presidente que justifique la violencia hacia las mujeres".

La también candidata socialista a ocupar un escaño en el Congreso, Adriana Lastra, ha señalado estar "atónita" con las palabras de Feijóo y ha compartido un tuit en el que se recuerdan los insultos que Flores lanzó hacia su exmujer y por los que fue condenado. "Para Feijóo esto es tener un "divorcio duro"", ha criticado la exdiputada, un mismo mensaje que también ha compartido la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría y el presidente del Senado, Ander Gil.

Asimismo, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pedido a Feijóo que rectifique sus palabras. "No fue un divorcio duro, fue una condena por maltrato psicológico a una mujer. La violencia machista no admite eufemismos. Rectifique, señor Feijóo, o el discurso de la ultraderecha le absorberá por completo", ha escrito en Twitter la ministra.