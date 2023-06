Los cinco momentazos de la entrevista de Motos a Sánchez en "El Hormiguero"

Pedro Sánchez ha acudido este martes como invitado a "El Hormiguero", uno de los espacios televisivos en los que más se ha criticado su acción al frente del Ejecutivo. La expectación por su encuentro con Pablo Motos era máxima. Y el gran momento no ha defraudado.

En la entrevista, muy tensa por momentos, Sánchez ha criticado delante de Motos que existan programas de televisión "que han inflado la burbuja del sanchismo" o que tienen una inclinación "conservadora". El presentador, a su vez, le ha echado en cara sus cambios de opinión sobre cuestiones elementales como Cataluña o la rebaja de penas de algunos condenados por agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí.

Repasamos en cinco momentazos lo más destacado de la visita de Pedro Sánchez a El Hormiguero.

1. "No me compare a Díaz con Abascal"

En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado a Sánchez si estaría abierto a abstenerse para favorecer un gobierno de Feijóo sin necesidad de apoyarse en Vox. Ante la negativa del líder socialista, el presentador ha lamentado que PP y PSOE no alcancen nunca acuerdos beneficios para el país cuando, incluso, sacan más votos que la "extrema izquierda" y la "extrema derecha".

En ese momento, Sánchez ha pedido a Motos que no comparara a Yolanda Díaz con Santiago Abascal. "De Yolanda conozco su compromiso democrático y su buen hacer como vicepresidenta y ministra. De Abascal sólo conozco sus pactos con el PP, que quita banderas LGTBIQ+, que no cree en la violencia de género o que tira a la basura la agenda 2030", ha detallado.

2. La rotunda respuesta a Juan del Val

Sánchez ha aprovechado su visita a El Hormiguero para cargar contra algunos programas que han alimentado "el monstruo de siete cabezas" que para ellos supone el "sanchismo". Y ha recordado, por ejemplo, que en algunos de ellos se ha dicho que convocar elecciones un 23 de julio era un fraude.

Precisamente, quien dijo esto fue el colaborador de El Hormiguero, Juan del Val. Sánchez no ha tenido reparos en contestarle: "Decir eso es muy grave (...) Ya hay un millón y medio de solicitudes para el voto por correo. La participación va a ser alta". Según Sánchez, el problema es que "las opiniones son opiniones y los hechos son hechos". "Se ha dicho de todo sobre mí. El 'sanchismo' se ha inventado para dejar de lado y no hablar de los hechos, lo que se ha conseguido durante estos cinco años de gobierno", ha añadido.

3. El voto de Pablo Motos

Pese a ir por detrás de Feijóo en las encuestas, Sánchez se ha mostrado convencido de que va a ganar las elecciones del 23 de julio. Y eso que, ha aventurado, no va a contar con el voto de Pablo Motos. “A lo mejor no cuento con el voto de alguno de esta mesa. Pero voy a ganar”, ha dicho el presidente. Motos, visiblemente molesto por esta afirmación del líder socialista, le ha asegurado que no piensa votar este 23-J porque no le gusta decantarse por alguien que ha sido entrevistado en su programa.

4. Sus diferencias con la ministra Montero

Sánchez también ha tenido que hacer frente a las críticas de Motos por los "efectos indeseados" que ha generado la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí. Sánchez ha asumido la responsabilidad de dicha norma "en primera persona" y ha subrayado que han sido "públicos y notorios" sus desencuentros con la ministra de Igualdad, Irene Montero. En todo caso, Sánchez ha destacado que la hoja de servicios de este gobierno "en todo lo que representa la igualdad de género y la violencia de género es notable" y ha criticado que los pactos del PP con Vox en gobiernos autonómicos y municipales estén suponiendo un retroceso en esta materia.

5. Las preguntas comprometidas de Trancas y Barrancas

Al final del programa, las hormigas Trancas y Barrancas han preguntado a Sánchez sobre los detalles menos conocidos del presidente. ¿Es de Shakira o de Piqué? ¿En el Falcón se come tan mal como en los demás aviones? ¿Tiene sintonizado el canal de Pablo Iglesias? ¿Que pasaría si su hija se enamora de un chico que vota a Vox? ¿Qué consejo le daría a Feijóo para sus clases de inglés?.

Sobre Shakira y Piqué, Sánchez ha pedido "el comodín del público" porque en esas cosas no se mete. "Yo soy más de baloncesto que de fútbol", ha dicho. Sobre la televisión de Iglesias no sabe si la tiene sintonizada en Moncloa, pero ha recordado que el exlíder de Podemos "es una persona muy respetable con unas convicciones que no coinciden con las mías".

Y sobre el amor de su hija con un chico de Vox, Sánchez ha respondido tajante: "El amor es libre".