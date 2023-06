Pedro Sánchez se enzarza con Pablo Motos y el presentador acaba confesando qué va a votar

"Voy a ganar las elecciones. Vamos a ser primera fuerza política, vamos a sacar más escaños", le ha dicho a la cara Pedro Sánchez a Pablo Motos este martes en El Hormiguero.

"¿Lo sabe usted? Digo si sabe que va a ganar las elecciones. ¿No se lo habrá dicho Tezanos?", le ha dicho el presentador del programa nocturno de Antena 3.

"A lo mejor no cuento con el voto de alguno que está en esta mesa", le ha respondido el presidente del Gobierno. "No diga eso", ha dicho Motos. Sánchez le ha preguntado si es un exvotante del PSOE.

"Lo digo de broma, Pablo", ha apostillado el presidente. "Yo se lo respondo en serio. Las últimas dos veces que hubo elecciones yo no voté", ha dicho Motos antes de que Sánchez le interrumpiese para decirle que no quería saber nada.

"No abra el melón si no lo va a poder cerrar. Yo no voté en las últimas dos elecciones porque estaba entrevistando a candidatos, es verdad que usted luego no vino", ha añadido Motos. "El voto por correo", ha apostillado Sánchez.

"No voto en conciencia. Estas elecciones iba a votar, en secreto, pero no voy a votar tampoco porque voy a entrevistarlo, hoy a usted, y mañana al señor Feijóo y no quiero entrevistar a una persona y luego votarla", ha zanjado Motos.