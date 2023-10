Coalición Canaria tiene mi voto

Sánchez no va a conceder la amnistía a Puigdemont & Co. porque así se cerrarán heridas que nunca debieron judicializarse y bla bla bla. No. Sánchez va a conceder esa amnistía única y exclusivamente porque le conviene en este momento. El PP no ha pactado con Vox en demasiadas comunidades autónomas para respetar la voluntad del electorado. No. Lo hizo porque le convino en ese momento. ¿Recuerdan a Feijoo en el debate con Sánchez pidiéndole que firmara el compromiso de dejar gobernar a la lista más votada? Feijoo no lo hacía movido por sus profundas convicciones democráticas. Lo hacía porque le convenía en ese momento. ¿Los indultos de Sánchez en 2021? Porque le convenían. ¿No césar a Irene Montero tras el Sólo Sí es Sí? Porque le convenía. ¿El cambio en la postura respecto del Sáhara? Porque le convenía.

Es tan obvio, es tan escandalosamente obvio, que se convierten en puro sarcasmo los intentos de los grandes partidos por convencernos de que aquello que les beneficia a ellos vuelve a coincidir casualmente una vez más, como siempre ha ocurrido desde el principio de los tiempos, con aquello que beneficia a España. De hecho, no se habían dado cuenta de lo mucho que España saldría beneficiada hasta que una coyuntura puntual hizo que eso fuera lo que les beneficiase también a ellos. Lo saben ellos. Lo sabemos nosotros. Ellos saben que lo sabemos nosotros. Nosotros sabemos que lo saben ellos y que ellos saben que lo sabemos nosotros. Lo sabe cada periodista que entrevista a cada diputado y cada diputado que es entrevistado por cada periodista. ¿De verdad es necesaria esta ceremonia?

¿Puede una democracia tolerar que se reconozca abiertamente lo que todo el mundo sabe? ¿O entre los pilares del Estado de Derecho figura la farsa de las motivaciones políticas al lado de la separación de poderes y la libertad de expresión? ¿Se derrumbaría el régimen del 78 si Sánchez dijera "antes no apoyaba la amnistía de los sediciosos y ahora sí la apoyo porque antes no me convenía apoyarla y ahora sí me conviene", siendo como es algo que saben perfectamente todos y cada uno de los cuarenta y ocho millones de españoles? No busquen explicaciones sofisticadas. No es mala fe sarteana. No es falsa conciencia marxista. No son racionalizaciones freudianas. Es simplemente que el cemento que va cargando la mochila de intereses de esta gente termina contagiándose también a su pedazo de jeta.

Y por eso proclamo solemnente mi adhesión inquebrantable a partir de este momento a Coalición Canaria. Sí, han leído bien: Coalición Canaria. Coalición Canaria me representa. "¿Apoyarían ustedes la investidura de Feijoo? Bueno, si Feijoo nos da más que Sánchez..." "¿Apoyarían ustedes la investidura de Sánchez? Bueno, si la aritmética nos va a permitir chantajearle un poquito...". Puro rock and roll. Honestidad brutal. No usan grandes palabras. No se inventan coartadas que incluyen la palabra "España". No esdrujulizan -del verbo "esdrujulizar"- constitución, tribunal ni Cataluña. ¿Qué más queremos? El nivel nacional es tan bajo que lo único que nos queda pedir es que los políticos que no son estadistas no finjan serlo. Tienen mi voto. Como si me tengo que empadronar en el barranco de Guayadeque.