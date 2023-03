Patxi López se las tiene con Susanna Griso en 'Espejo Público': "No digas lo que yo no he dicho"

Susanna Griso le ha preguntado a Patxi López en Espejo Público por los pormenores del Caso Mediador, que salpica a algunos diputados del PSOE. El exdiputado socialista Fuentes Curbelo forma parte de la presunta red corrupta de mordidas junto a su sobrino Taishet, un exalto mando de la Guardia Civil y el "mediador" que acabó destapando el escándalo.

Ha contado López que el partido "actuó inmediatamente" cuando saltó todo: "En solo 16 horas expulsamos del PSOE a alguien que con este comportamiento no era socialista. Queremos saber toda la información. Actuaremos igual con cualquier otro diputado que tenga un comportamiento similar. Es decir, que se haya corrompido".

Sobre la dimisión de otro diputado 14 días antes de que saltase el escándalo, Patxi López ha señalado que no tiene ni idea de por qué pasó. "Sobre los hechos que vamos conociendo actuamos", ha apostillado.

"¿Sabe los nombres de los otros 15 diputados?", ha preguntado la periodista. "Una cosa es ir a cenar y otra corromperse. Conozco periodistas que están disparando a todo lo que se mueve y muchos diputados ya están poniendo querellas a esos periodistas para defender su honorabilidad porque ni han estado en cenas ni han participado de absolutamente nada".

Griso le ha espetado a López si no sería más fácil dar la lista de los 15 diputados que estuvieron en la cena de marras y que dijesen que ellos cenaron y ya está. "¿Para ponerles una diana de estos corruptos cuando simplemente han ido a cenar? Porque así se les está tratando", ha respondido López.

La presentadora le ha preguntado si le consta que solo fuesen a cenar y él ha respondido tajante que "en algunos casos sí". "En algunos, con lo cual deduzco que en otros no", ha dicho Griso.

"No, no he dicho... no me malinterprete. No digas lo que yo no he dicho. He dicho que en algunos casos no porque son los casos con los que hemos hablado y con los que tenemos constancia de que han podido acudir a alguna cena. Punto. Cena. Punto", ha dicho molesto el portavoz socialista.