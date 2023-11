Denuncian a García-Gallardo, vicepresidente de CyL (Vox) por un delito de odio a inmigrantes

El procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha denunciado este lunes ante la Fiscalía, al igual que la formación IU, al vicepresidente del Gobierno autonómico, Juan García-Gallardo (Vox), por haber cometido, presuntamente, un delito de odio contra inmigrantes.

Como ha explicado en rueda de prensa el procurador del Mixto, ex de Cs, Francisco Igea, ha presentado la denuncia al entender que manifestaciones del vicepresidente en las que tildaba de "invasión" a la llegada de inmigrantes o sus cánticos en las manifestaciones frente a la sede del PSOE con "España cristiana y no musulmana" o "fuera Menas de nuestros barrios" pueden catalogarse como un delito de odio.

Asimismo, la denuncia ha reflejado que en estos momentos de "elevadísima tensión social", este tipo de manifestaciones entrañan un "grave riesgo" social, con las "agresiones" que están aconteciendo en el curso de estas protestas.

"Es una actitud peligrosa y delictiva", ha asegurado Igea, que ha informado de que además de su denuncia, la formación IU interpuso una en términos similares hace unos días.

Además, Igea ha subrayado que en estos hechos concurre, a su modo de ver, un "agravante", que es el hecho de que García-Gallardo es una figura pública y una autoridad la que está protagonizando estos mensajes de odio, con el consiguiente efecto llamada a la población.

"Hemos agotado todas las vías. Se le pidió que rectificara y no solo no lo hizo, sino que se reafirmó", ha expresado Igea, que ha indicado que si el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco no reacciona, cualquier día se producirá una situación "más horrorosa".

Finalmente, el procurador autonómico ha aclarado que "no es preciso que haya actos violentos o incitar directamente a un delito para que algo sea catalogado como un delito de odio", algo que también han incluido en la denuncia con jurisprudencia al respecto.