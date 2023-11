Cadena de ataques a sedes del PSOE: lanzamiento de huevos y pintadas

El clima de hostilidad y violencia contra el PSOE crece en las calles en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Después de que el pasado fin de semana, unas 250 personas se concentraran frente a la sede central de los socialistas en la madrileña calle de Ferraz para protestar contra la amnistía, diferentes sedes del partido repartidas por todo el territorio nacional han amanecido este lunes con pintadas en sus fachadas y lanzamientos de huevos.

El grupo municipal socialista de Hortaleza ha denunciado a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, el vandalismo que han sufrido al despertarse con la entrada de su sede cubierta de tinta azul. "Las palabras de los máximos responsables políticos influyen decisivamente en las acciones de la sociedad. La política debe ser un espacio para el debate constructivo y la búsqueda de soluciones, no un altavoz para el odio y la violencia. Todos los partidos políticos deben condenar firmemente las acciones que incitan al odio y a la división. Es un requisito mínimo para la convivencia", denunciaba la agrupación.

Pero su caso no es el único. La sede del PSOE de Castilla y León, ubicada en la avenida de Medina del Campo de Valladolid, también ha sido atacada con restos de huevos en el suelo y parte de la fachada. El conserje de la comunidad de vecinos ya había limpiado casi toda la suciedad cuando los trabajadores del partido han llegado a la sede.

El PSOE de Castilla y León no tiene previsto denunciar los hechos aunque su líder, Luis Tudanca, ha responsabilizado al vicepresidente de la Junta y dirigente de Vox, Juan García-Gallardo, de “amenazas, insultos, señalamientos y ataques a las instituciones”.

Restos de huevos en la sede del PSOE en Valladolid PSOE

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha denunciado por su parte la realización de actos vandálicos en varias sedes del partido con el lanzamiento de huevos y pintadas.

En concreto, en la jornada de este domingo se produjo el lanzamiento de huevos contra la cristalera de la sede del partido en Las Palmas de Gran Canaria y este lunes, la sede del PSOE LPGC ha aparecido con pintadas de 'traición' acompañado de insultos.

Acto vandálico en una sede del PSOE en Canarias PSOE

"Recuperar la libertad y la democracia costó pero se logró de manera ejemplar y desde todas las formaciones políticas. Atacar con actos vandálicos sedes de los partidos no puede avalarlo ni quien defiende la libertad ni la democracia. Así no", indicó Torres en su perfil oficial de la red social 'X'. "Si hay alguna organización política que se haga responsable de esto, que lo diga. Si no, que lo condene. Porque callar es consentir", concluyó el socialista.

Aunque los ataques a sedes del PSOE han aumentado considerablemente desde este fin de semana, en algunas zonas se llevan produciendo desde hace días. El secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, ha denunciado que la sede del partido en San Sebastián ya lleva cuatro en los últimos quince días.

Asensio también ha criticado las declaraciones del secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, en las que, a través de las redes sociales aseguraba que "en Madrid no te puedes acercar a sede PSOE y en Donosti si te acercas a la de allí te muelen a palos. Se les va de las manos", junto a las imágenes del ataque de GKS a la sede socialista donostiarra.

"Las declaraciones del número dos de Ayuso son inadmisibles. Incitar al odio de esa manera, apoyar los ataques que está sufriendo el PSE-EE, y ponerse al lado de grupos de la izquierda abertzale como GKS, es verdaderamente inadmisible. No se pueden tolerar y espero que el PP del País Vasco y de Guipúzcoa estén, al menos, a la altura de las circunstancias y condenen esas manifestaciones", ha concluido.

Las protestas contra la sedes del PSOE van a continuar en las próximas horas. Este lunes, la plataforma juvenil ligada a Vox, Revuelta, ya ha convocado concentraciones frente a las oficinas socialistas en doce puntos de la geografía española: Madrid, Barcelona, Badajoz, Sevilla, Valencia, El Puerto de Santa María (Cádiz), Oviedo, Salamanca, Tarragona y Zaragoza, Valladolid y Murcia.