Dimite el alcalde del pueblo más arruinado de España por una multa

Alburquerque, en Badajoz, con una población de 5.245 habitantes es considerado el Ayuntamiento más arruinado de España. Su último alcalde, Manuel Gutiérrez Regalado (IPAL), asumió el cargo en mayo del año pasado después de que prosperara la moción de censura presentada por este partido y el PSOE contra la entonces alcaldesa, María Luisa Murillo, ante la ingobernabilidad del consistorio que, con una deuda de 15 millones de euros, no pagaba las nóminas a casi 200 trabajadores municipales desde hacía un año.

Ahora, Sin embargo, —y tras menos de un año— Gutiérrez ha renunciado a su cargo en el Pleno. El motivo, según señala El Mundo, es una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que le obliga a tener que hacer frente de su propio patrimonio personal, en su condición de alcalde, a una multa de 1.000 euros cada 20 días por un periodo ilimitado.

El caso, según resalta el mismo medio, se trata de un contencioso urbanístico iniciado por una vecina en 2005 cuando estaba al frente del Ayuntamiento el ex alcalde socialista Ángel Vadillo. La sentencia obligaba al Consistorio a reparar una vivienda en ruinas que perjudica a los propietarios de la casa colindante.

En los últimos años, el municipio no había afrontado esta cuestión debido a su crítica situación económica, aunque con el cambio de gobierno había dado los primeros pasos para ello. El ya exalcalde, que no cobraba ningún sueldo del Ayuntamiento, ha explicado que ya no cabe recurso, ni es posible que el consistorio se haga cargo de la multa.

"Me veo abocado a renunciar al cargo en aras a no perjudicar no sólo mi patrimonio personal, sino el de mi familia", ha afirmado Gutiérrez, que se marcha con la conciencia "tranquila" por la decisión tomada porque "no se podía hacer otra cosa".

El Gobierno municipal, asegura, había empezado ya los trámites para solventar el problema y así se lo trasladaron a la jueza en un recurso que ha sido desestimado.

"Soy un servidor de Alburquerque y no un político profesional", ha señalado Gutiérrez, que seguirá como concejal. Este acata la decisión judicial, aunque no la comparte. Y advierte que "en la cascada de sentencias que van llegando, muchas apuntan hacía la figura del alcalde". En el caso de que no hubiese candidatos al puesto se haría cargo del Ayuntamiento una gestora provisional hasta las elecciones del 28 de mayo.