Llaman al orden a una diputada de ERC por sacar esta foto de Abascal mientras hablaba Vox

María Dantas, diputada de ERC, ha sido llamada al orden en el Congreso por mostrar una foto de Santiago Abascal cuando intervenía Rocío de Meer, de Vox.

Ha ocurrido durante un debate sobre el intento de golpe de Estado en Brasil en el que PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios han aprovechado para vincular a Vox con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y para alertar del riesgo que suponen las estrategias de deslegitimación de los gobiernos y las instituciones y del no reconocimiento de los resultados electorales.

De hecho, mientras hablaba Rocío de Meer, Dantas ha mostrado una foto en la que aparecía Abascal junto a Bolsonaro. En ese momento, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso, ha detenido la sesión para llamar al orden a la diputada de ERC.

"No reitere, por favor, y no insista en lo que ya sabe usted que el reglamento no considera. Gracias", ha pedido Gómez de Celis.

Justo después, De Meer ha denunciado que en esa misma tribuna una diputada de ERC "llegó a decir que los de Vox no teníamos categoría de personas".

Poco antes de esa escena, Dantas ya había mostrado otra vez la foto de Abascal. "Sí, sí, saca la foto de Bolsonaro más veces porque Bolsonaro lo condenó", había dicho De Meer, en referencia a que el expresidente de Brasil "condenó los actos violentos del ocho de enero" en aquel país.

"Sale muy guapo ahí Santiago Abascal, por cierto", había añadido De Meer.