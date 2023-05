El diputado tránsfuga de Cs pregunta "si el Gobierno está manipulando el tiempo con productos químicos"

Pablo Cambronero, diputado tránsfuga de Ciudadanos, actualmente en el Grupo Mixto, es conocido en el Congreso de los Diputados por dedicar su actividad parlamentaria a presentar preguntas escritas al Gobierno que comparte en las redes sociales y que suele basar en informaciones que encuentra en medios de comunicación cercanas a sus postulados.

Y cuando se le da la palabra, sucede como en julio del año pasado, que Cambronero no sabe ni qué decir: “No lo esperaba y no lo tengo especialmente preparado”.

Volviendo a su hábitat, el exdiputado de Ciudadanos, que según Newtral percibe más de 70.000 euros al año, ha vuelto a hacer gala en su cuenta de Twitter de su trabajo parlamentario, esta vez con una pregunta como poco, sorprendente: "Pregunta por aclamación popular. Pregunto si el Gobierno está manipulando el tiempo (con productos químicos) En varios países de la UE están construyendo desaladoras y otras medidas contra la sequía, ¿qué hace nuestro Gobierno? ¿Destruir presas? Veamos la explicación…"

En sus preguntas concretas, Cambronero plantea lo siguiente: "¿Está el Gobierno manipulando el tiempo a través del rociado aéreo de productos químicos?".

El diputado se refiere a los conocidos como 'chemtrails', una teoría no demostrada científicamente sobre las estelas que sueltan los aviones durante el vuelo y que hasta la propia AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) ha tenido que responder a ella en varias ocasiones con un documento explicativo en el que niega el peligro de las estelas de condensación y asegura que estudios científicos no han conseguido encontrar evidencias de "programas atmosféricos secretos a gran escala":

"Un estudio de la Universidad de California, Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program (Christine Shearer, Mick West, Ken Caldeira and Steven J Davis, Environmental Research Letters, Volume 11, Number 8, 10 agosto 2016), accesible aquí, presentaba la opinión de 77 científicos expertos en química atmosférica o en geoquímica. 76 de ellos no encontraron ninguna evidencia de un secret large-scale atmospheric program (SLAP), o programa atmosférico secreto de gran escala, y el número 77 refirió, como única evidencia que no podía explicar, altos niveles de bario atmosférico en una zona remota sobre un terreno con bajos niveles de bario.

(...) Según la estimación de David Incertis en el blog 500 euros por un chemtrail, si las estelas consistieran en compuestos metálicos dispersados desde aviones, para obtener una estela de las dimensiones de las estelas persistentes, haría falta dispersar una cantidad tal de material cuyo peso ningún avión sería capaz de transportar

(...) Las estelas en sí, son simples nubes de hielo, que no pueden envenenarnos, como temen algunos, sin embargo, el impacto de la aviación en la naturaleza es complejo, pero indudable, y no debemos minusvalorar sus consecuencias en el futuro del planeta.

(...) Con estelas o sin estelas, las emisiones de los aviones son en sí una fuente de gases de efecto invernadero y de partículas contaminantes que no se puede ni mucho menos despreciar".

