Doñana: la crisis sacude a Bruselas

Europa Press via Getty Images

El debate político está instalado exactamente donde el Ejecutivo buscaba. Otra cosa es que le suponga o no un rédito electoral, lo que está por comprobar en los sondeos venideros. Pero durante toda la semana la emergencia climática y los detalles de la nueva ley de vivienda han copado prácticamente todas las portadas, con permiso del rey Juan Carlos. Esto es, Pedro Sánchez ha logrado recuperar la iniciativa política a pesar de que la reforma de la ley del sólo sí es sí superaba el miércoles su trámite definitivo en el Senado.

Precisamente, fue el martes en la Cámara Alta cuando el presidente quiso dejar claro sus dos mensajes fuerza para esta precampaña. El primero, el económico, con la vivienda como “quinto pilar” del estado del bienestar. Y, el segundo, el ecologismo, con el parque de Doñana como epicentro del combate político. Asuntos sobre los que el PP ha dado cumplida réplica, aunque para Alberto Núñez Feijóo la idea a machacar es que el Ejecutivo es “un caos” y está en tiempo de descuento.

Las diferentes aristas del caso Doñana lo hace especialmente relevante. La batalla es entre formaciones políticas, entre administraciones e incluso afecta de lleno a las instituciones europeas. El pasado lunes se vivió un punto de inflexión en este sentido. Acudió a Bruselas el consejero del ramo de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández, para explicar el plan de regadíos que afecta al parque. Y tras la reunión el comisario Virginijus Sinkevicius fue tajante, para evitar “que nadie hablara por él”, según fuentes comunitarias.

El suelo seco en el parque nacional de Doñana, a la altura de Ayamonte. JORGE GUERRERO / AFP via Getty Images.

Su contundencia no fue nada usual, según los expertos en política de la UE. El comisario “recordó que la Comisión está profundamente preocupada porque la legislación andaluza, si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido por Doñana”. Juanma Moreno se abrió a modificaciones y centró su discurso ante el hecho de que el Gobierno central no quiera reunirse con su equipo. Si bien, lejos de rebajarse, la tensión fue en aumento.

El rifirrafe en el Senado entre el presidente y el líder de la oposición, las múltiples intervenciones de Teresa Ribera en los medios de comunicación, las réplicas del propio Moreno y de sus consejeros… La bola fue en aumento con acusaciones directas y desmentidos. Según el presidente andaluz, los de Sánchez no han querido despachar nunca con ellos. La versión de Moncloa es que “la Junta nunca ha pedido ninguna reunión que no se haya celebrado”, aunque exigen la retirada total del proyecto para iniciar un nuevo diálogo.

Ursula von der Leyen, junto a Pedro Sánchez en un reciente encuentro europeo AFP via Getty Images

Pero lo más llamativo es que la tensión en la UE continuó en paralelo, afectando a la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de la familia del PP europeo pero a la que se le presupone sintonía con Sánchez. “Veo al comisario cada vez más como un camisa roja, haciendo campaña por Sánchez”, entró en el debate Manfred Weber, presidente del PPE. A su lado, Dolors Montserrat, la portavoz del PP en la Cámara comunitaria. La Comisión tuvo que trasladar oficialmente su respaldo a todos sus delegados.

“Aquí entran otras cuestiones, como el enfrentamiento que mantienen Weber y Von der Leyen. Pero es cierto pocas veces antes un debate nacional ha tenido este impacto en la UE, con la Comisión incluso en una situación incómoda”, según las fuentes comunitarias consultadas por El HuffPost. Desde Sevilla, el consejero de Presidencia de Moreno también criticó a Sinkevicius, asegurando públicamente que sus respuestas las escribe “el hijo” del ministro español Luis Planas. Un extremo que llegó a desmentir la propia Bruselas.

¿A quién beneficia electoralmente esta batalla? Según el equipo de Feijóo, no les resta votos, toda vez su electorado no considera el ecologismo una de sus prioridades. De hecho, desde el principio, el apoyo del gallego a Moreno ha sido total. “El actual Gobierno de Andalucía ha dado alternativas y está intentando encontrar una solución consensuada a este problema”, resumieron fuentes de la dirección nacional, no sin denunciar que el Ejecutivo central llevaba “cinco años sin mover un dedo” en materia de sequía.

En Moncloa discrepan. Primero, por lo obvio, “estamos hablando de una cuestión que ha puesto encima de la mesa el presidente del Gobierno”. A saber, la emergencia climática y el caso concreto de Doñana. Y, principalmente, porque Sánchez está muy cómodo en un debate que cree que le acerca a su electorado, en especial al más joven. ¿Pero le da votos? “Desde luego, no nos resta. Lo que nos resta es el 'sí es sí' y los ministros de Podemos todo el día haciéndonos la zancadilla”, en palabras de un barón autonómico socialista.

Más cómodo se han movido en el PP con respecto a la ley de vivienda, con la percha de la ocupación ilegal. “Lo de Doñana es un lío, tenemos que llevarlo a la sequía que afecta a toda España, a los problemas enormes de nuestros agricultores. Ahora, sobre el tema de la vivienda, la gente no entiende lo de la ocupación ilegal, ahí la gran mayoría está con nosotros”, según el diagnóstico de un candidato autonómico. Y de ahí que todo el partido haya intentado poner el foco en ello. “Favorece la ocupación ilegal”, repitieron los portavoces oficiales. Las comunidades del PP ya estudian recurrir la norma.