El alegato de Xabi Alonso contra la deportación de inmigrantes que quiere la ultraderecha alemana

dpa/picture alliance via Getty I

Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, se ha plantado ante los planes de la ultraderecha alemana de deportar a los inmigrantes que viven y trabajan en el país. Durante una rueda de prensa, el técnico español ha lanzado un alegato en contra de esta medida que planea el partido Alternativa para Alemania (AfD).

El ex del Real Madrid se ha 'mojado' y ha dado su opinión personal sobre este tema: "Tenemos que ser claros y estar a la altura de nuestros valores, de nuestra posición democrática en estos términos". Y ha continuado diciendo que "tenemos que defender esos valores y no podemos aceptar esas exigencias o esas demandas" de la ultraderecha.

Alonso cree firmemente que Alemania está "en una sociedad muy abierta, en la que todo el mundo tiene derecho a venir aquí y aportar lo mejor que pueda y abrazar esta cultura sin importar de donde vengan". Y pone de ejemplo el suyo: "Yo vine aquí a Alemania a dar lo mejor de mí y a entregarme y a adaptarme a esta sociedad".

Pero, como él bien apunta, su caso no es único. Alemania lleva recibiendo migrantes en busca de trabajo desde hace décadas y no es el único país. "Esto pasa en Alemania, en España, en Italia... Así que todos esos son los valores que defendemos en Alemania y en Europa esas cosas no podemos aceptarlas".

"Tenemos que defenderlos (los valores) con fuerza y estoy seguro de que el fútbol destaca por hacerlo", sostiene. Y concluye que "tenemos que ser realmente firmes en esas posiciones y no aceptar esas exigencias intolerantes".

Manifestaciones multitudinarias contra la ultraderecha alemana

El pasado fin de semana, más de 300.000 personas salieron a las calles de las principales ciudades alemanas -Berlín, Múnich o Colonia- para protestar contra la ultraderecha alemana. En las concentraciones, convocadas bajo el lema "Defender la democracia: juntos contra la derecha" se pudieron leer pancartas en las que los ciudadanos aclaraban que "no hay sitio para nazis".

Esta oleada de protestas por todo el país tiene su origen en la investigación de un medio de investigación alemán, que reveló que varios miembros de Alternativa por Alemania (AfD) se habían reunido con neonazis, ultraderechistas y ultraconservadores. En ese encuentro, abordaron temas como los planes de expulsar del país a millones de ciudadanos de origen no alemán.