El 'corrector' de Twitter se estrena contra Ayuso por estas palabras sobre Sánchez

Europa Press via Getty Images

Twitter, ahora 'X', 'corrige' por primera vez a Ayuso. La red social de Elon Musk estrenaba hace unos meses la opción de que los usuarios añadieran un comentario destacado a modo de aclaración sobre algunos de los tuits publicados. Dicha estrategia obedecía a la guerra contra las llamadas 'fake news' y a disponer de la herramienta como un canal de información fiable.

Así lo explica la propia red social: "Notas de la comunidad tiene como objetivo crear un mundo mejor informado y, para ello, permite que las personas en Twitter añadan contexto de forma colaborativa a los Tweets potencialmente engañosos. Los colaboradores pueden dejar notas en cualquier Tweet y, si una cantidad suficiente de colaboradores con diferentes puntos de vista califican esa nota como útil, la nota se mostrará públicamente en el Tweet".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sufrido 'en sus carnes' su primera corrección. La dirigente del PP subía este domingo un vídeo de una intervención suya en la que pedía expresamente al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que convocara elecciones.

"Yo animo a Sánchez a ser sincero y, por una vez en su vida política, que tenga palabra, convoque elecciones y se presente a las urnas con el proyecto que ahora quiere para España. Vayamos a elecciones. Le pido que sea un hombre valiente, de palabra, que diga a los españoles abiertamente lo que pretende hacer. Porque a los españoles no nos han consultado ni nos han informado sobre nada de esto", ha dicho en referencia directa a la supuesta ley de amnistía que el Ejecutivo estaría negociando con los independentistas.

Los usuarios de Twitter han advertido, sin embargo, que Sánchez no puede convocar elecciones. Lo dice expresamente la Constitución Española en el artículo 115.3: un presidente en funciones no puede convocar elecciones y un presidente con plenas facultades tampoco puede convocar elecciones durante el primer año de legislatura.

Tras celebrarse elecciones el pasado 23 de julio, el gobierno actual está en funciones a la espera de que se forma un nuevo Ejecutivo tras la investidura de un candidato. Mientras no se resuelva este proceso, no se pueden convocar elecciones. Y en el caso de que haya gobierno, no se podría hacer una nueva convocatoria electoral hasta un año después del arranque de la legislatura.

Por tanto, la petición de Ayuso cae en saco roto y los españoles sólo tendrán la oportunidad de ir de nuevo a las urnas el próximo 14 de enero en el caso de que ningún candidato logre la confianza de la Cámara y se disuelvan las Cortes dos meses después de que se produzca el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, previsto para la próxima semana.