El debate, en vivo: los grandes titulares que están dejando los siete candidatos a lehendakari

Llegó el día. Todos los grandes candidatos a las elecciones vascas del 21 de abril se miden en un debate televisivo en horario de máxima audiencia. Esta vez sin ausencias, los cabezas de lista de PNV, EH-Bildu, PSOE-PSE, PP, Elkarrekin-Podemos, Vox y Sumar se enfrentan este martes en el plató de ETB.

La cita llega con las encuestas muy igualadas entre PNV y Bildu y en pleno 'sprint final' de la campaña electoral vasca. Esta mañana, el candidato de Bildu ha rechazado considerar "terrorista" a la banda terrorista ETA, provocando un inmediato cruce entre candidatos y hasta de Moncloa.

La tensión se ha disparado a última hora de la tarde, cuando Imanol Pradales, cabeza de lista del PNV, ha sido agredido al término de un mitin. El ataque con spray pimienta le ha hecho pasar por el hospital, mientras se sucedían los mensajes de condena, también en plató.

Pero, aparte de ETA, y el ataque contra Pradales, el último debate electoral vasco está dejando muchos titulares y reflexiones llamativas entre 'los siete', que aquí desgranamos en directo:

Imanol Pradales (PNV): No veo demasiado bien y aún estoy con el susto en el cuerpo. / Una cosa es ir detrás de la pancarta y otra gobernar. / El partido de Otxandiano, Sortu, no se fía de la empresa vasca. / No estoy de acuerdo con un programa de Bildu que dice aumentar 5.000 millones de impuestos a clases medias y trabajadoras. / Ni estoy de acuerdo con Bildu cuando habla del fondo soberano, quieren controlar sus nóminas y ahorros para decidir al estilo venezolano. / A Bildu: Sus recetas son del siglo pasado. / Yo con la salud no juego. /

Esto es un seis contra uno. / ¿Está todo bien? No, hay cosas por mejorar, pero tenemos un gran sistema de salud. / A Bildu: ¿Usted no es consciente que hubo una pandemia y que reorganizar todo de golpe? / Bildu es muy de decir "hay que" pero luego no da propuestas. Yo doy una suya, Sortu quiere llevar un registro de médicos para ver dónde pueden trabajar y dónde no. /

Pello Otxandiano (EH Bildu): "Analizando programas de PNV y EH Bildu hay puntos de encuentro". / Al PNV: Usted defiende aquí el liberalismo salvaje. / Al PNV: No es el único que conoce la empresa privada, hay que ser más humilde. / No se pueden hacer promesas ahora que no se han cumplido cuando se ha gobernado. / Al PNV: Lo que propone ahora por qué no lo propusieron en los últimos 8 años. / Más que propuestas hay que presentar perspectivas.

Eneko Andueza (PSOE-PSE): Yo no me pierdo en diagnósticos como hace EH Bildu. / Al PP: Ustedes impiden que la gente tenga mejor calidad de vida. / A Vox: Cuando hable de 'la clase política' tenga más respeto, que usted también lo es, ¿o es fontanera? / Al PP: No estigmatice a la gente que vive de la renta básica. /

Javier de Andrés (PP): Se van los jóvenes y eso hace que haya menos paro, pero debemos ser serios, hemos perdido el poderío que teníamos antes. / Al PSOE: La peor política económica es la del PSOE. / A PNV y Bildu: Ustedes fingen una discusión porque luego apoyan las cuentas en Madrid. / Hay que desideologizar los servicios públicos. / Al PNV: No desprestigiamos Osakidetza, lo han hecho ustedes con sus decisiones. /

Miren Gorrotxategi (Elkarrekin-Podemos): Frente al negacionismo alucinante de Vox, lo que hace daño al campo no son las medidas contra el cambio climático. / Para decimonónico, el discurso del PNV en materia económica. / Menos mal que el señor Pradales ha ido a Cruces, en otros hospitales no hay urgencias de oftalmología. /

Amaia Martínez (Vox): Mal vamos si la sociedad de futuro pasa por un candidato, el de Bildu, que niega que ETA fuera terrorismo. / La locura climática acosa al campo y destroza una manera de ganarse la vida. / El principal enemigo de los servicios políticos, el despilfarro político y también la ideologización. / El modelo educativo del País Vasco solo sirve para imponer y discriminar... a los que se quedan, porque muchas familias se ven obligadas a llevarse a sus hijos.

Alba García (Sumar): Al PSOE: La reforma laboral de la que presume está impulsada por Yolanda Díaz, ministra de Sumar. / El PNV en colaboración con el PSOE ha optado por empeorar y desmantelar los servicios públicos. / Están privatizando la sanidad pública por la puerta de atrás. / Echarle la culpa de todo a la pandemia no vale. / Al PNV: llevan tanto en política que han perdido la perspectiva, no ven a las mujeres como yo.