Eneko Andueza (PSE-EE): "Hemos demostrado que sabemos gobernar y que lo hacemos mejor que los demás"

El próximo 21 de abril más de millón y medio de ciudadanos vascos están llamados a las urnas para elegir a su próximo lehendakari. Con la campaña ya iniciada, los diferentes partidos lanzan sus mensajes para convencer a la ciudadanía.

El candidato que está llamado a ser la llave de gobierno es Eneko Andueza. El candidato del Partido Socialista de Euskadi saca pecho de la gestión de los suyos durante la última legislatura gobernando en coalición con el PNV y el resultado de las encuestas, que, dice, se encuentran al alza porque la ciudadanía vasca confía en la gestión del PP. Eso sí, con una máxima: con Bildu no.

Son unas elecciones en las que la práctica totalidad de las caras son nuevas. ¿Quién es Eneko Andueza para quien no le conozca.

Yo me definiría como una persona normal que aspira a ser lehendakari para resolver los problemas que tienen las personas normales. Me considero una persona de la calle, una persona a la que le gusta escuchar y tomar el pulso a lo que pasa en su país. Y desde luego, desde esa normalidad y desde esa humildad a lo que aspiro es a liderar el próximo gobierno para afrontar retos que creo que en estos momentos son importantísimos para Euskadi como el reto demográfico, el reto climático, la igualdad y tantos y tantos problemas que tenemos aquí, como también lo son la sanidad, de la educación o la de la seguridad.

Se trata de abordar problemas que no se queden en la superficie, que no se queden en lo grueso. En el ámbito de la sanidad, por ejemplo, se debe abordar el tema de la reducción de las listas de espera, que incida mucho más en los tratamientos y la atención a los enfermos crónicos en la atención primaria, en la salud mental... Abordar problemas que están en el día a día, como el problema de la soledad, no solo entre la gente mayor, sino también entre los jóvenes, el bullying, atender a las necesidades de los niños con necesidades especiales, abordar el problema del suicidio, abordar la situación de los parados mayores de 50 años, la emancipación de nuestros jóvenes, el modelo de cuidado de nuestros mayores que en Euskadi va a tener una relevancia muy importante a partir de ahora, el papel de nuestras empresas en su internacionalización, en la apuesta que tiene que hacer el Gobierno vasco por el I+D+i o en los problemas que tienen muchas familias jóvenes con niños y niñas de corta edad.

Son los problemas que nos preocupan a la mayoría de la ciudadanía vasca y que parece que no son los que le preocupan ni a Bildu ni al PNV, que están enredados en ver quién es más independentista.

El Partido Socialista Euskadi está llamado a ser la llave de gobierno directamente en el que puedan acceder al al poder. No se cómo se ven en las encuestas

El Partido Socialista va a ser imprescindible. Va a ser el partido que va a decidir cuál va a ser el futuro de Euskadi, no solo su gobierno, sino las políticas que ha de hacer ese gobierno. Por lo tanto, vamos a ser determinantes, imprescindibles para definir ese futuro que queremos para Euskadi. Hay una tendencia que se repite en todos los estudios que se han publicado y es que en todos ellos el Partido Socialista es un partido que está al alza, que gana terreno y que gana fuerza y que va a ganar muchísimo más protagonismo a partir del 21 de abril.

Y eso es muy importante, porque si en estos momentos se han podido desarrollar políticas progresistas desde el Gobierno vasco es porque estamos los socialistas. Si en estos momentos Euskadi tiene una ley de Educación que está centrada en mejorar los resultados de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes, es gracias al Partido Socialista que hemos sido firmes a la hora de aprobar una ley que esté al servicio de los alumnos y de las alumnas y no al servicio del independentismo.

Nuestro papel es fundamental, por ejemplo, a la hora de poner en marcha políticas como los descuentos del transporte público o políticas en materia de empleo. Y ahí están los datos. Euskadi es una de las comunidades autónomas que tiene una tasa de desempleo más baja entre los más jóvenes. Estamos siendo fundamentales para que Euskadi sea un país en el que se respete la pluralidad, en el que se respete la diversidad, un país que camine hacia una igualdad plena.

Por tanto, a partir del 21 de abril estoy convencido que no sólo vamos a ser necesarios, vamos a ser imprescindibles, porque vamos a ser quienes vamos a decidir cuál va a ser el futuro gobierno y, sobre todo, qué políticas va a aplicar ese gobierno.

A qué achaca usted ese alza del PSE.

Estamos al alza porque hemos demostrado que sabemos gobernar y que gobernamos bien a diferencia de otros partidos que se enredan o que tienen una gestión que no responde a las necesidades y a las demandas que tiene la ciudadanía vasca. Yo creo que todos los datos en lo que se refiere a la gestión del partido Socialista de Euskadi en el Gobierno vasco son datos positivos que avalan que somos un partido que sabe gestionar, que somos una seguridad en la estabilidad y en la buena gestión en los gobiernos.

Y ahí están los datos de empleo. Esa reforma de Lanbide como instrumento para aplicar políticas activas de empleo que se adapten a los itinerarios personales de cada persona desempleada. Ahí están los datos en el uso del transporte público, que se han incrementado notablemente gracias a unos descuentos sobre los que nos empecinamos los socialistas, porque si hubiera sido por el Partido Nacionalista Vasco no se hubieran puesto en marcha.

También todos esos datos referentes a las políticas de alquiler en vivienda. Hay más de 7000 jóvenes que han podido acceder a una vivienda gracias y emanciparse gracias a las ayudas que les ha brindado el Partido Socialista. Ahí están los datos récord del turismo y los sectores en los que también se incluyen el comercio y la hostelería, que están al alza en Euskadi gracias a que han podido superar una pandemia fruto de las ayudas que han percibido por parte del Gobierno vasco.

Somos un valor añadido en ese gobierno, porque efectivamente estamos demostrando no solo que sabemos gobernar, sino que sabemos gobernar muchísimo mejor que los demás.

Imagínese que estamos en el 22 de abril y han pasado las elecciones, la campaña y hay que centrarse en formar gobierno. Usted ha hablado abiertamente explicando que con Bildu no.

Cuando me preguntan con quién va a gobernar el Partido Socialista yo siempre digo que no sé con quién vamos a gobernar, porque soy muy respetuoso con la decisión que tiene que adoptar la ciudadanía vasca votando el próximo 21 de abril. A partir de ahí, si puedo decir con quién no voy a gobernar y no voy a gobernar con Bildu.

Nosotros no vamos a hacer lehendakari al candidato de Bildu ni vamos a firmar ningún tipo de acuerdo de gobierno con Bildu. Ni tan siquiera nos vamos a abstener para que Bildu tenga un lehendakari. Hemos sido muy tajantes y muy claros por tres cuestiones. La primera, evidentemente, por una cuestión ética. La segunda, por una cuestión de manera de gobernar, porque ya tuvimos la experiencia de cómo gobierna Bildu cuando gobernó en la Diputación de Guipúzcoa. Y la tercera, porque nuestro modelo de país es totalmente diferente.

Su modelo de país nos habla constantemente de un modelo que quiere lograr la independencia de Euskadi y nosotros estamos en una posición diametralmente opuesta. Por tanto, son tres cuestiones que creo que tienen un peso específico e importante como para decir con quién no vamos a gobernar. ¿Con quién gobernaremos a partir del 21 de abril? Bueno, pues será fruto de lo que arrojen las urnas ese día.

A nivel nacional este discurso no lo compra el PP que insiste en que son socios de Bildu y de los herederos de ETA. ¿Usted cree a la ciudadanía vasca le llega este argumentario?

Aquí no llega. De hecho, podemos decir que el Partido Popular en Euskadi está haciendo un discurso que está muy alejado de la realidad que vive Euskadi. En cualquier caso si para el Partido Popular en España somos los socios de ETA probablemente tengan que mirar muy mucho lo que hacen sus compañeros aquí en Euskadi. Porque sus compañeros aquí en Euskadi votan a favor de mociones que presenta Bildu en algunos ayuntamientos. Incluso han llegado a aprobar una ley impulsada por Bildu en el Parlamento Vasco. Por tanto, si por esa regla de tres, nosotros somos socios de ETA, que eso lo hagan mirar, porque ellos también lo son. Desde luego, son muchísimas las veces que el Partido Popular ha votado conjuntamente con Bildu en el Parlamento Vasco y como digo en muchísimos ayuntamientos y en las tres Juntas Generales.

Dejemos de hacer demagogia. ETA, afortunadamente hace mucho tiempo que no está en nuestras vidas y que desde luego forma parte de un pasado que no tenemos que olvidar, porque a través de esa memoria vamos seremos capaces de seguir construyendo una convivencia cada vez más sólida. Banalizar el terrorismo y utilizar ese tipo de expresiones me parecen muy graves, sobre todo porque aquí sabemos muy bien lo que es sufrir el terrorismo, porque por ejemplo, yo lo he sufrido en mis propias carnes.

Fuera demagogia, fuera utilizar ese tipo de expresiones y fuera banalizar un terrorismo que afortunadamente no está ya en nuestras vidas desde hace más de diez años. Pero yo les hago una recomendación: que vigilen muy de cerca a sus compañeros de Euskadi, no vaya a ser que ellos también estén pactando con ETA.

Hace unos días usted hablaba del homenaje que realizaron hace unas semanas a Isaías Carrasco en el que hubo presencia de Bildu. Usted se insinuaba que les queda mucho camino por recorrer a la izquierda abertzale. ¿Cómo lo ve usted?

Ese paso lo veo lejos porque una vez más demuestran que pierden todas las oportunidades que se les brinda para coger un micrófono y reconocer que su papel fue un papel muy activo y no precisamente en la lucha contra ETA, sino todo lo contrario, y que desde luego no tienen el valor suficiente para condenar todo aquello. Y es un recorrido que les queda por hacer. Hace unos domingos perdieron una buena oportunidad.

Ahí estaba la alcaldesa, a la que, por supuesto, le agradecí el gesto de habernos acompañado en ese acto, pero le invité a que tomara la palabra para condenar aquellos hechos, para decir que la izquierda abertzale, que Bildu no estuvo a la altura en ese momento y sigue sin estar a la altura.

Encontré el silencio por respuesta, como lo suelo encontrar en el candidato de Bildu, Pello Otxandiano cada vez que lo conmino a que lo haga. Yo les invito que lo haga primero porque es una exigencia que lo pide la inmensa mayoría de la sociedad vasca y porque les puedo asegurar que cuando lo hagan van a tener un sentimiento muy liberador. El hecho de reconocer que todo aquello que hicieron no sólo estuvo mal, sino que incluso no sirvió para nada, que todo aquel dolor, que todo aquel terror que provocaron en este país que atenazó a Euskadi de una manera absolutamente inimaginable, no ha servido para nada más que para arruinar las vidas de todas esas víctimas que fueron asesinadas a manos de ETA y también para arruinar las vidas de todos esos que han tenido que pasar tantos años en la cárcel por haber cometido esas atrocidades.

EH Bildu es socio del Gobierno en el Congreso, forma parte de la mayoría de investidura. ¿Teme algún tipo de influencia desde Ferraz o de Pedro Sánchez para tender puentes de cara a una investidura?

En primer lugar, para mí ser socio implica tener un acuerdo de gobierno. Por tanto, de momento, los únicos socios que tiene el Gobierno liderado por Pedro Sánchez es Sumar. A partir de ahí, que tengamos acuerdos puntuales para aprobar presupuestos o para aprobar políticas que permitan a la ciudadanía española mejorar su calidad de vida yo lo veo con buenos ojos porque es una buena contribución a seguir avanzando.

Y no, yo no tengo ningún miedo a recibir ningún tipo de presión. Afortunadamente, la decisión sobre el futuro Gobierno vasco se va a tomar aquí, en esta sede. Se va a tomar en Euskadi. Sé sobradamente que no voy a recibir ninguna llamada del presidente del Gobierno para exigirme absolutamente nada. Yo sé que cuento con todo su apoyo porque ya me lo ha trasladado en relación a cualquier decisión que adopte al respecto de ese futuro Gobierno vasco. Y en ese sentido, creo que la posición del Partido Socialista Euskadi-Euskadiko Ezkerra es tremendamente clara.

También Bildu ha hablado de hacer un gran pacto con el PNV y estos no se cierran. ¿Usted cree que esto puede llegar a producirse?

Evidentemente ese es un riesgo. A diferencia de lo que ha pasado con nosotros, que nosotros nunca hemos firmado ningún tipo de acuerdo sobre el modelo de país con con Bildu, el PNV sí tiene experiencia. Tiene la experiencia del pacto de Lizarra, tiene la experiencia del Plan Ibarretxe y tiene actualmente la experiencia del Gobierno de Pamplona.

En el Gobierno de Pamplona no está el Partido Socialista y sin embargo, sí está el PNV gobernando con Bildu. Ese riesgo siempre va a estar ahí. En tanto en cuanto ambos partidos se consideran partidos independentistas y persiguen ese objetivo en algún momento, no tengo ninguna duda que la tentación de firmar un acuerdo de gobierno puede estar ahí.

De hecho, hace unos días el presidente del Partido Nacionalista Vasco, el señor Ortuzar, no descartó la posibilidad de lograr una alianza para avanzar en eso que ellos llaman el nuevo estatus, que nada tiene que ver con la renovación del Estatuto de Gernika, del Estatuto de Autonomía, que es lo que defendemos los socialistas.

Ese riesgo siempre está ahí. Frente a ese riesgo sólo hay una posibilidad de frenarlo y es votar al Partido Socialista, que es el único partido que va a posibilitar que eso no se produzca.

El PSOE no viene de sus mejores semanas mediáticas. Empezó con Con Galicia, después con Koldo García. ¿Usted cree que el resultado de Galicia puede ser extrapolable?

Para nada. Las circunstancias son totalmente distintas, empezando por porque aquí tenemos un liderazgo sólido, porque tenemos una unidad en el partido que es palpable, porque tenemos un proyecto que ya lleva en marcha muchísimo tiempo y porque para empezar, nosotros estamos en el gobierno. Estamos demostrando nuestra valía a través de nuestra gestión y también a través de las propuestas que en las últimas semanas estamos haciendo a la ciudadanía vasca.

Para nada es extrapolable las circunstancia de Galicia, la circunstancia de Galicia y en Euskadi vivimos en un clima, en unas circunstancias que nada tienen que ver. Ya lo digo, todas las encuestas, todos los estudios sociológicos apuntan a una tendencia al alza del Partido Socialista y creo que eso da buena muestra de lo que digo.

¿Cómo ve la reacción del PSOE al caso Koldo?

El partido ha actuado con rapidez y con contundencia, que creo que es lo que requería la situación y lo que exigía la ciudadanía española. La reacción del Partido Socialista es una buena manera de compararse con otros partidos cuando les salpica un caso de corrupción. El Partido Socialista ha sido exigente, ha sido exquisito a la hora de expulsar del partido de su grupo parlamentario a quien considera que es responsable político de determinadas decisiones

A partir de ahí ha puesto todos los instrumentos a su alcance para que la Justicia actúe, para que la justicia investigue y haga precisamente eso, justicia. Y el que haya hecho algo que no esté conforme a la ley, lo pague. Incluso apoyando comisiones de investigación en el Senado. No le veo yo al Partido Popular apoyando una comisión de investigación a Isabel Díaz Ayuso y a su novio ni en el Congreso ni en el Senado.

Esa es la gran diferencia. Nosotros no sólo denunciamos la corrupción, sino que la perseguimos. Y en el Partido Popular, quien denuncia la corrupción, es decapitado. Por eso el señor Feijóo no se atreve a denunciar ni a meter mano a este caso, porque probablemente su propio puesto correría en riesgo como pasó con Pablo Casado, que fue decapitado por el propio Alberto Núñez Feijóo.

Cada día hemos ido conociendo nuevos detalles de ese humilde sanitario que es el novio de Ayuso. ¿Qué será lo siguiente? ¿Comprarse un yate para pasear a Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado por las Rías Baixas?. Tenemos que ser honestos, cada cual en sus casos de corrupción. Y desde luego, yo tengo muy claro que cualquier caso de corrupción salpique a quien salpique se tiene que investigar hasta el final. De momento creo que la actitud ejemplarizante ha venido de la mano del Partido Socialista y desde luego no le veo al Partido Popular moviendo ni un solo dedo para denunciar la corrupción que viene de la mano de Isabel Díaz Ayuso.