El lío del PP sobre el diálogo con Junts: del 'no' al 'tal vez'

El Partido Popular se ha enredado en los últimos días con la posibilidad de sentarse a dialogar con Junts, el partido de Carles Puigdemont cuyo 'sí' podría darle el Gobierno a Pedro Sánchez.

Pero también podría dárselo a Alberto Núñez Feijóo, líder popular, aunque las versiones sobre esta posibilidad han ido transitando del tal vez al no, para volver a abrir la puerta y volver a cerrarla en las últimas horas.

El primero en ser preguntado por esto fue Pedro Rollán, vicesecretario de coordinación autonómica del PP, que al ser preguntado el pasado fin de semana por la posibilidad de dialogar con Junts sorprendió con esta respuesta: "El PP dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones políticas". Un extremo que Génova no desmintió.

Sin embargo, Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, zanjó el tema el lunes por la mañana, en declaraciones a la Cadena SER: "Descarto categóricamente cualquier tipo de negociación con Puigdemont".

Es más, Fernández negó la legitimidad de Junts como interlocutor. "No se pueden hacer las cosas a cualquier precio", aseveró el líder del PP en Cataluña, que recordó que Puigdemont afirmó "que España es un Estado fascista". "Ya me dirá cómo vamos a negociar con alguien con esa visión", agregó.

El miércoles, tras la reunión del Comité de Dirección del PP, Cuca Gamarra, secretaria general del partido, fue preguntada por este asunto. Y fue bastante clara: "No está sobre la mesa".

El tema parecía cerrado el jueves, pero Elías Bendodo, 'número tres' del PP, sorprendía al expresarse en estos términos en RNE sobre una posible negociación con Junts.

"Bueno, ellos mismos estuvieron fuera de la Constitución, de ellos va a depender el resultado de la Mesa y la investidura", comenzó contestando Bendodo. "De su actitud dependerá. No hemos establecido contacto", agregó.

Pero después, el dirigente del PP aseguró que su partido tiene "que tener capacidad de hablar con todos". "Otra cosa es llegar a acuerdos con todos. Una cosa es hablar con todos y otra cosa es tragar con todos", matizó.

Nuevamente ha tenido que ser Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, quien ha tenido que cerrar la puerta a negociar con la formación de Puigdemont: "Quien se sitúa fuera de la Constitución es Junts y Puigdemont, es un prófugo de la Justicia, y en consecuencia está fuera de cualquier tipo de negociación”, ha dicho a los periodistas desde Zaragoza, donde ha acudido a la toma de posesión de Jorge Azcón como presidente de Aragón.

No ha estado solo. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Políticas Sociale del PP, también presente en Zaragoza, ha señalado que este asunto "es una cuestión que ahora mismo no está sobre la mesa". "Lo que tenemos muy claro es que Feijóo es un presidente de principios, no es Pedro Sánchez, y no va a defraudar nunca ni a los principios constitucionales ni tampoco a sus electores", ha agregado.

Fuentes del PP insisten este viernes en que no habrá negociación con Junts. "No está sobre la mesa", insisten.

Señalan en Génova que el PP no ofrecerá nunca "lo que puede ofrecer el PSOE" y repiten lo que ya dijo al principio de la semana Fernández, que los populares no están dispuestos "a gobernar a cualquier precio".

¿Habrá nueva versión sobre el diálogo con Junts en las próximas horas o habrá cerrado de un portazo el PP esta posibilidad? Se aceptan apuestas.