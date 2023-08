Jaume Asens, la pieza clave de Sumar (y de Sánchez) en Cataluña para desbloquear la investidura

Antes de que se celebraran las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, Jaume Asens (Barcelona, 1972) se ofreció como "el puente" para facilitar la unidad entre Sumar y Podemos, sin saber lo que acabaría pasando semanas más tarde.

En plena polémica por los representantes de Podemos que iban a formar parte de las listas de la formación de Yolanda Díaz, el líder de los comuns anunció que abandonaba la política con una carta de despedida publicada en su perfil de Twitter.

Pero es, precisamente, con ese término, el de "puente", por el que Asens ha decidido dar un paso al frente en las negociaciones entre Sumar y Junts, convirtiéndose en una pieza clave tanto para Díaz como para el presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez.

Ni 24 horas habían pasado de los resultados de las elecciones generales, cuando el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, desveló que iba a ser la persona designada para abrir las conversaciones con Junts y con Carles Puigdemont.

Pese a que la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, aseguró este martes en una entrevista en TVE que tiene es el PSOE el que tiene "la responsabilidad" de negociar con los diferentes partidos, la cercanía de Asens al expresidente catalán le ha convertido en uno de los actores que pueden tener la llave para el futuro Gobierno de España.

Del Ayuntamiento de Barcelona al Congreso

Tras lincenciarse en Derecho y Filosofía en la Universidad de Barcelona, Asens decidió estudiar Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra. Desde 1995, trabajó como abogado penalista en defensa de los derechos humanos.

Fue en 2014 cuando tomó la decisión que ha cambiado su vida durante casi una década. No dudó en sumarse al proyecto encabezado por Ada Colau, Guanyem, el primer nombre de su formación antes de acudir a las elecciones de 2015 en Barcelona y conseguir formar Gobierno durante dos mandatos seguidos.

Junto a la alcaldesa de la Ciudad Condal, Asens asumió el puesto de teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia. Fue en el Consistorio cuando se le presentó la oportunidad de ser el líder de los comunes y el de Podemos en Cataluña, tras su estrecha relación con Pablo Iglesias.

Antes de ser nombrado cabeza de lista para las elecciones generales de 2019 por Barcelona, defendió la acusación particular que tuvo el Ayuntamiento de Barcelona contra las cargas policiales que se produjeron durante el referéndum del 1-O.

Durante su paso por la Cámara Baja, se mostró como el puente entre los independentistas y las formaciones progresistas y fue uno de los impulsores que logró que el Gobierno sacara adelante la reforma del delito de sedición con la que se pudo indultar a los presos independentistas.

Su apoyo a la desjudialización del conflicto catalán

El líder de los comuns ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de poner fin a la judicialización del conflicto catalán. No hay que irse muy lejos. En febrero de este año, cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras por un delito de desobediencia, él no dudó en reconocer que lo único que se conseguía era seguir "frenando los avances políticos en el camino de la desjudicialización", por no aplicar "la reforma de la malversación".

Algo que también reiteró el pasado 28 de marzo, con la detención de la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí en Barcelona. "Es una mala noticia para la desjudicialización del conflicto que Llarena menosprecie la inmunidad parlamentaria de Clara Ponsatí reconocida de forma provisional por Luxemburgo hace un año. Una vez derogada la sedición, debería quedar en libertad en las próximas horas", valoró.

Tras el referéndum ilegal del 1-O, fue uno de los abogados que asesoraron a Puigdemont en su marcha fuera de España.

En noviembre de 2017, Asens publicó en Twitter una fotografía junto al expresidente catalán en Bruselas y mostró su apoyo al "gobierno legítimo de la Generalitat". "Nos hemos interesado por la situación de Puigdemont y del resto del Gobierno", expuso.

Su papel en aquella etapa le ha permitido estrechar unos lazos con Puigdemont que ahora quiere utilizar con Junts para que apoye la formación del Gobierno de coalición progresista.

Una persona "importante" en Cataluña

Es por ese papel que Asens ejerció en Cataluña, por lo que Yolanda Díaz ha decidido contar con él para tender puentes en las negociaciones. La vicepresidenta segunda en funciones reivindicó este miércoles al dirigente de los comunes como una persona "importante" en la región.

"A veces las personas en política son importantes y el señor Asens aquí lo es y lo sabe muy bien el Partido Socialista. Por tanto, discreción, que cada formación política haga su trabajo y desde Sumar ya estamos haciendo el nuestro", justificó.

De hecho, desde Sumar ya han desvelado algunas propuestas como la de la plantear la reforma del Reglamento del Congreso para que los diputados puedan expresarse en las lenguas cooficiales. "Esto sería un avance en un país que es plural y diverso", defendió.

Mientras los escenarios se aclaran, las hojas se ponen sobre la mesa y los bolígrafos se descapuchan, la carrera política de Jaume Asens ha dado un vuelco de 360 grados y ha pasado de alejarse del foco mediático a convertirse en el protagonista inesperado para evitar la repetición electoral.