El PNV reitera que no apoyará a Feijóo: "Estimamos oportuno refrescar su memoria"

Europa Press via Getty Images

No es no. La dirección del PNV ha reafirmado este lunes en su decisión de no facilitar una hipotética investidura del candidato del PP a la presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo.

Los nacionalistas vascos han recordado a través de un tuit que "el 24 de julio, el Euzkadi Buru Batzar fijó su posición con meridiana claridad" en referencia a su decisión de no secundar la investidura de Feijóo. "Ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos, tanto en Euskadi como en España, de construir una realidad alternativa, estimamos oportuno y conveniente refrescar su memoria", han señalado.

El PNV ha vuelto a pronunciarse de forma tajante después de que el PP haya asegurado en las últimas horas que se abría un nuevo escenario político de cara a la investidura de Feijóo una vez que Vox ha decidido apoyar al popular sin la exigencia de entrar en el gobierno. “Las reglas del juego cambian y, por tanto, los partidos que se posicionaron anteriormente... ahora son circunstancias totalmente distintas”, señalaba esta misma mañana en COPE el coordinador general de los populares, Elías Bendodo. "Hay que normalizar, tener la capacidad de hablar y pactar con todos y poner límites", ha añadido.

Horas antes, tras el comunicado de Vox, Feijóo aseguraba que su objetivo era lograr un "acuerdo amplio y constitucional" para poder ser investido presidente del Gobierno y evitar los otros dos escenarios posibles: "o bloqueo y repetición electoral" o "una investidura del señor Sánchez". "Creo que es necesario un partido para un gobierno y no 24 partidos (...) Voy a intentar ese acuerdo constitucional, ese acuerdo amplio, con humildad, con los intereses generales como libro de cabecera y con respeto a todos los partidos políticos", señalaba.

Una seducción al PNV que no ha surtido efecto. Los votos de sus cinco diputados hubiesen sido decisivos para apuntalar la investidura del popular al sumar un total de 177 apoyos (los del PP, más Vox, UPN y Coalición Canaria), al superar la mayoría absoluta, fijada en 176 votos.

Los únicos que siguen apostando por Feijóo son UPN, que este lunes ha ratificado su apoyo", y Coalición Canaria, que se abrió la semana pasada tanto con PP con PSOE a llegar a un acuerdo "de investidura" para evitar la repetición electoral.