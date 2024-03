El PP de Feijóo no asume las tesis de Aznar sobre el 11M, pero evita polémicas: "Hoy es el día de las víctimas"

El PP ha pasado este lunes casi de puntillas por el 20 aniversario del 11M, el brutal atentado terrorista en Madrid que acabó en 2004 con la vida de 192 personas y dejó casi 2.000 heridos. Ningún líder actual del partido ha querido polemizar sobre la postura que mantuvo el gobierno de José María Aznar en aquellos días, cuando se apuntó de forma reiterada a ETA como autor intelectual de la matanza pese a que todas las evidencias indicaban que se trataba de un atentado yihadista.

La "intoxicación" informativa que mantuvo el PP para no ser castigado en las elecciones generales que se celebrarían tres días después sigue provocando aún a día de hoy la indignación entre la mayoría de familiares de las víctimas de aquel triste jueves. “Al hecho de tener un ser querido asesinado, añade ese dolor que te infligen todos estos periodistas y todos estos políticos que mintieron a manos llenas para tratar de salvar su pellejo”, contaba este lunes a El HuffPost Eulogio Paz, actual presidente de la Asociación 11M.

La consigna desde Génova para sobrellevar este veinte aniversario del 11M ha sido clara: evitar enfangarse en el asunto de la manipulación y dejar todo el protagonismo de este día a las víctimas. Así lo destacan fuentes de la dirección del partido a El HuffPost, que también reconocen "incomodidad" al tratar este asunto.

La posición del PP "está marcada por Feijóo hoy", dicen. El presidente del PP se ha limitado este lunes a recordar a las víctimas de los atentados del 11M a través de un tuit en el que también ha reafirmado su repulsa al terrorismo "en todas sus formas". "El terrorismo es una infamia que no puede caer en el olvido. En el vigésimo aniversario del 11M queremos reafirmar nuestra repulsa al terrorismo en todas sus formas", ha expresado el líder de los 'populares' en un mensaje en la red social X. Asimismo, ha hecho un llamamiento a recordar a las víctimas y a tener "siempre presente el dolor de un país". Después, al mediodía, ha participado en el homenaje convocado por la AVT en el Bosque del Recuerdo del parque del Retiro de Madrid.

El expresidente del Gobierno, José María Aznar. Europa Press via Getty Images

Cabe recordar que en 2006, dos años después del atentado, Feijóo alimentó las teorías de la conspiración asegurando en una entrevista en la Cadena SER que habría “que saber lo que pasó hasta el final” para conocer “si ETA tenía algo que ver con el 11M”. De hecho, Feijóo difundió la duda de que pudiera haber “puntos negros en el sumario” y “puntos negros en los informes policiales” y se defendió asegurando que no era el PP quien estaba “obsesionado con esto”, sino “todos los españoles”: “Están obsesionados con saber exactamente qué pasó el 11M”.

Ni queja por no haber sido invitados al acto con los reyes

Este lunes, para el PP, no ha habido "puntos negros" de los que hablar sobre el 11M. Todos los portavoces del partido que han hablado hoy han evitado provocar una brecha con Aznar, pero tampoco han querido asumir sus tesis. Hasta Ayuso se ha mantenido en esta línea durante el homenaje de la Comunidad a las víctimas. “Nada ni nadie pueden condicionar nuestro camino por la amenaza, el miedo o el chantaje”, se ha limitado a decir la líder madrileña.

En la habitual rueda de prensa de los lunes en Génova, Cuca Gamarra ha centrado toda su intervención en hablar del 'caso Koldo' o del Tito Berni y sólo se ha referido tímidamente al 11M a preguntas de una periodista. "Hoy es un día muy duro para la sociedad española y para la democracia española. Y, por lo tanto, comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del Gobierno de España y, con ello, a todos aquellos que tuvieron que afrontar esos días", ha afirmado la secretaria general del PP sin entrar en más consideraciones.

Los populares ni siquiera han criticado que Alberto Núñez Feijóo no haya sido invitado al acto que este mediodía han presidido los Reyes en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo. "No queremos que el 11M sea un día polémico. No nos han invitado pero no vamos a enfangar y utilizar esto. Preferimos no hacerlo", han señalado fuentes del equipo de Feijóo a Europa Press.

El único 'tentáculo' del PP que se ha saltado la disciplina de discreción impuesta por el PP para este día ha sido la fundación FAES, presidida por Aznar. En un comunicado, el 'think tank' ha negado que el entonces presidente del Gobierno "mintiera deliberadamente a los ciudadanos por cálculo electoral".

"Veinte años después, eso sí, debemos reconocer de rabiosa actualidad una de las consignas acuñadas aquel marzo negro por la izquierda. Conformes: hoy, más que nunca, “los españoles se merecen un gobierno que no les mienta”, han señalado en un comunicado.