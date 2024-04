Eneko Andueza para los pies a Alsina: "Acaba de hacer usted una afirmación que no es cierta"

Accidentado inicio de entrevista vivido entre Eneko Andueza, líder del Partido Socialista de Euskadi y Carlos Alsina, presentador de Más de uno en Onda Cero.

Al inicio de la entrevista, el locutor presentaba al candidato de las elecciones vascas de este domingo como "el próximo vicelehendakari" del próximo gobierno vasco, aunque no gustaba mucho al político.

"Buenos días, pero si me permite, acaba de hacer usted una afirmación que no es cierta porque yo no he decidido si voy a ser el vicelehendakari o no voy a ser el vicelehendakari entre otras cosas porque ni tan siquiera hemos comenzado a negociar el futuro gobierno", indicaba Eneko Andueza.

"Usted no quiere ser vicelehendakari, es una noticia", insistía Alsina al respecto. "Yo no he dicho que no quiera ser vicelehendakari. Yo he dicho que todavía no sé si voy a ser el vicelehendakari", aclaraba el socialista.

Era en ese momento cuando Carlos Alsina proponía una solución: "Hacemos una cosa, en el caso de que usted acabe siendo vicelehendakari, le llamo de nuevo el día que eso pase y me dice usted que cuando yo decía que va a ser el próximo vicelehendakari no mentía, porque lo va a ser usted", decía mientras se escuchaba a Alsina reírse.

"Claro, igual que si yo no pacto con Bildu, que es lo que va a ser, usted me llama para decir que yo tengo razón", respondía. "Sí, claro, efectivamente Alguno de mis contertulios dudaba y yo creía plenamente en su palabra", apuntaba Alsina, de nuevo, con una pequeña carcajada. "Nos vamos a llevar muy bien", decía Andueza.

"Se da la circunstancia de que de los últimos tres gobiernos de Íñigo Urkullu, sólo ha habido vicelehendakari en este último. Por tanto, las circunstancias están abiertas", sostiene Andueza, que ha preferido ser prudente al respecto y esperar a las conversaciones con el PNV a partir de esta semana. Además, ha emplazado a esa próxima conversación si se consuma.

Está claro que el Partido Socialista tiene que tener más peso en el próximo gobierno, en tanto en cuanto somos el partido que le da la mayoría y hemos subido en el número de escaños",

Desde el PSE-EE aseguran que están "dispuestos a asumir cualquier consejería", aunque sus prioridades están en la sanidad, educación, seguridad, empleo y vivienda. En definitiva, "nuestro espíritu es siempre el de construir un país mejor", así que Andueza se muestra dispuesto a asumir la responsabilidad que les corresponda.