La confesión de Chanel sobre la final de Eurovisión que se había guardado hasta ahora

Cuando apenas quedan unos días para que Nebulossa represente a España en el Festival de Eurovisión con su Zorra, Carlos del Amor ha entrevistado a Chanel en La matemática del espejo (La 2).

Durante su charla con la que fue la representante española de 2022 con SloMo —y que logró uno de los mejores resultados de España hasta la fecha, puesto que quedó tercera—, la artista contó algunos detalles sobre la final que no había desvelado hasta ahora.

"Estaba enferma", contó la cantante y bailarina hispanocubana. "Estaba muy mala, estaba enfermísima", recalcó ante la sorpresa del presentador.

Chanel confesó que le encanta "robar almohadas de los hoteles". "Ese día me cogí la almohada el hotel porque iba a estar todo el día en el venue. Yo quería descansar mi vocecita", relató.

Se fue al camerino, se puso música clásica en los auriculares, se colocó la almohada, llamó a un par de amigos y se echó una siesta de dos horas.

"Cuando me levanté... unos mocos que yo no podía. Llevaba días mala, pero estaba con muchos mocos, tenía décimas de fiebre, me pesaban los ojos. Estaba mala, estaba enferma", recordó.

Chanel no se lo contó a nadie para que su equipo y sus familiares no se pusieran nerviosos: "Solamente se lo dije a una de mis bailarinas, a Raquel, que es amiga además de antes de todo esto. Ella me vio y me dijo 'vale, ya está, sé que lo tienes controlado'. Y esta enfermita, sí".