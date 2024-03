ERC rechaza la lista unitaria propuesta por Puigdemont: "Es repetir errores"

Europa Press via Getty Images

El órdago de Carles Puigdemont ha tenido pronta respuesta negativa de ERC. Los republicanos han dicho 'no' al proyecto de lista unitaria planteado por el expresidente catalán en su anuncio de que concurrirá a las elecciones catalanas.

Para la formación del actual mandatario, Pere Aragonès, compartir esa lista con Junts es "repetir errores". A cambio, apuntan que "hay espacios para rehacer puentes" y aseguran que estarán "encantados" de poder hacerlo.

No obstante, antes exigen a los post-convergentes que "dé apoyo" a la propuesta de "financiación singular" para Cataluña planteada por el presidente catalán, Pere Aragonès: "Si de veras quieren rehacer la unidad de acción, que comiencen por sumarse a esta propuesta".

En su comparecencia desde Elna (Francia), Puigdemont había llamado a ir "más allá de Junts per Catalunya" en un intento de lista unitaria, pese a ser sabedor de las "poderosas resistencias" a dicha alianza y de no disponer "del tiempo necesario para vencerlas". "Esquerra y Junts solos no ganan nada", ha añadido en presencia de la plana mayor de su partido.

"Después de abandonar Junts el 'Govern del 52 %' o votar en contra de los presupuestos más sociales de la historia de este país, proponer una lista única en medio de reproches es repetir errores del pasado", explican a EFE, a modo de respuesta, fuentes de ERC.

Las mismas voces celebran que "el centroderecha independentista ya tenga candidato, que ahora también apueste por el referéndum pactado y que sea Carles Puigdemont quien vuelva a encabezar la lista por tercera vez". Por ello "le deseamos lo mejor y que el independentismo pueda hacer un buen resultado".

Pero marcan distancia rápido e instan al 'nuevo' candidato a "dejar claro si apoyarán un gobierno presidido por un partido independentista y volverán a investir" a Aragonès, o "seguirán priorizando los pactos con otros actores".