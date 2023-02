Errejón cuenta la increíble reacción que tuvo Carmena cuando unos chicos orinaron y pintaron su casa

Íñigo Errejón, diputado de Más País, ha contado la impensable reacción que tuvo Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, cuando unos jóvenes orinaron, pintaron y cantaron el Cara al sol en su casa.

Durante su intervención en Los burros de Fortunato, el podcast que presenta Jorge Javier Vázquez, el político ha relatado: "Un día, en el barrio donde ella vive, sabiendo que vivía allí, fueron unos chavales jóvenes, de 14, 15, 16 años, y fueron a la casa y le pintaron la casa, mearon y cantaron el Cara al sol".

"Entonces, ella, que sabía quiénes eran, al día siguiente fue a tocar al timbre a decirle: 'Si puede salir, porque se lo quiero explicar'. Pero no en plan mal. Y les dijo a los padres: 'Oye, que tu hijo ha hecho esto, que está muy mal educado'. Y el niño dijo: 'Ah bueno, lo siento, lo siento'. Y ella dijo: 'Bah, no te preocupes'. Tiene esa cosa como que desarma un poco", ha contado Errejón.

En ese momento, Jorge Javier Vázquez ha relatado su experiencia en las redes sociales: "A veces me escriben por Instagram y me ponen: 'Hijo de puta, maricón, si te pillara...' Y les pongo: '¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a tus padres'. Y se cagan. Porque muchas veces son adolescentes. O les digo: '¿Sabes lo que voy a hacer? Ese mensaje se lo voy a pasar directamente a la Policía'. Y empiezan a borrarlo.

Errejón también ha contado lo que hace con los mensajes de odio en las redes sociales: "Cuando estoy de humor, alguna cosa que he probado alguna vez es responder de buenas. Decir: 'Oye, perdona, ¿por qué me insultas? Hay algunos que siguen, pero otros dicen: 'Ah, no me esperaba que me respondieras. Disculpa, me he calentado'. Creo que las redes generan un efecto como de asco. En el coche insultas porque no te tienes que hacer cargo".

Al hilo de eso, Jorge Javier ha subrayado que si "a un mensaje de odio contestas con cariño" a veces "se ven tan desarmados que te dicen: lo siento, he tenido un mal día, no pensaba que fueras así".