Este momento de Feijóo con las futbolistas de la selección provoca cientos de comentarios

Las futbolistas de la selección española femenina visitaron este jueves el Congreso de los Diputados y el Palacio de la Moncloa para ofrecer el trofeo de la Nations League que las deportistas lograron el pasado miércoles en Sevilla ante Francia.

Las de Montse Tomé vencieron de forma holgada 2-0 al conjunto galo, gracias a los dos tantos de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, ante 32.000 espectadores que no dudaron en arropar a la selección.

Pero, durante su visita a la Cámara Baja, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó para grabar un vídeo de un minuto en el que felicitaba y saludaba a las campeonas.

Una por una, el presidente de los populares iba dando la "enhorabuena" a las futbolistas, hasta que se paró unos breves segundos con Jenni Hermoso. "¿Qué tal, Jenni? Encantado", aseguró.

Al ver llegar a la futbolista del Valencia, Fiamma Benítez, con el trofeo en los brazos, Feijóo no dudó en bromear con el tamaño del título hasta que terminó cogiéndolo él mismo. "¿Esto qué pesa, 10, 12kg?", preguntó.

Pero lo que ha generado un gran revuelo es el motivo oficial por el que el líder de la oposición podía saludar a todas las futbolistas e, incluso, coger el trofeo con sus propias manos.

"Si alguna vez creéis que no habéis superado algo, pensad en que Feijóo aún no ha superado no ser presidente", han señalado en uno de los cientos comentarios. La escena supera las 500.000 reproducciones.