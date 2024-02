Feijóo apunta a Sánchez: "El cerco es cada vez mayor"

Con el exministro socialista José Luis Ábalos ya en el Grupo Mixto, el objetivo del Partido Popular es manifiesto: Pedro Sánchez. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el “cerco” al presidente del Gobierno “es cada vez mayor”.

Desde el Senado, a donde ha acudido para presentar una iniciativa para restituir las bonificaciones a las empresas radicadas en Ceuta y Melilla, Feijóo ha reiterado las imputaciones que ya achacó en el Congreso a Sánchez: “Estoy convencido de que conocía lo que ocurría y lo tapó”.

El presidente del PP, que ha hablado de los 100 primeros días de Gobierno como 100 días de “líos, amnistía y corrupción”, ha anunciado además que su partido “está evaluando las informaciones que los medios facilitan a través de sus sistemas de investigación”.

Ante las averiguaciones diarias que se publican respecto al caso Koldo, su formación ha creado un Comité de Seguimiento que se ha reunido esta mañana de urgencia para, según han declarado a Europa Press, “analizar las novedades, [...] especialmente la referida a varias reuniones de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con una empresa rescatada con dinero público y con el empresario clave en la trama de corrupción, Víctor Aldama”.

A este respecto, Núñez Feijóo, en alusión a las personas relacionadas con la trama, ha señalado tener “ya confirmados a seis ministros, dos secretarios de Organización, dos Comunidades Autónomas, la Presidencia del Congreso y personas de máxima confianza del entorno del PSOE y del Gobierno de España”. “No hay un solo español”, ha denunciado, “que crea que todo esto coge por sorpresa a Sánchez”.

Convencido de que el presidente del Gobierno era consciente de lo que ocurría, Feijóo ha pedido que explique “desde cuándo lo sabía y por qué ocultó las denuncias que tenía en La Moncloa”. En su opinión, “las principales autoridades no pueden tener sobre sí una sombra de sospecha de estas dimensiones y no despejarla”. “Aunque sea habitual en él”, ha expresado, “que no mienta, los españoles merecen conocer la verdad”.

"Hemos quedado con Tellado"

El exasesor de Ábalos que da nombre a toda la trama de la compraventa de mascarillas, Koldo García, tuvo intención de mantener un encuentro con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, según se extrae de un auto del juez Ismael Moreno, que investiga la causa.

Según ha adelantado el periódico El Mundo, García y Juan Carlos Cueto, uno de los empresarios investigados, mantuvieron una conversación durante la cual el primero le comentó al segundo que habían quedado "mañana con Miguel, con Miguel Tellado".

Preguntado sobre este asunto, Feijóo ha sido tajante: "Evidentemente no", ha dicho en relación a posibles contactos entre su portavoz y las personas investigadas en la trama.