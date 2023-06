Feijóo responde al 'número dos' de Vox en Valencia: "La violencia de género sí existe"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha salido al paso de las declaraciones del 'número dos' de la lista por Valencia de la formación de ultraderecha Vox, José María Llanos, negando la existencia de la violencia de género y defendiendo el concepto de "violencia intrafamiliar", incluido en el acuerdo rubricado ayer jueves con los 'populares'.

"La violencia de género no existe, la violencia machista no existe", ha espetado Llanos en declaraciones a TVE, donde ha añadido que la idea de "violencia intrafamiliar" que defiende su formación supone "que en las relaciones afectivas se puede generar violencia, y la víctima, que muchas más veces es una mujer, como es cierto, estará más protegida con penas más duras por parte de los gobiernos en los que Vox esté".

Así se ha pronunciado Llanos en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press en las que ha considerado que la violencia "intrafamiliar" supone "que en las relaciones afectivas se puede generar violencia, y la víctima, que muchas más veces es una mujer, como es cierto, estará más protegida con penas más duras por parte de los gobiernos en los que Vox esté".

Feijóo ha tardado poco en responder a estas declaraciones y lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter: "La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el PP no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste".

Palabras similares a las expresadas por Borja Sémper al ser preguntado por la inclusión del término "violencia intrafamiliar" en el acuerdo con Vox en la Comunidad Valenciana:

"Lo que es mucho más importante que la denominación de las cosas, yo no digo que no sea importante, es que no se dé ni un paso atrás en los avances sociales conseguidos. España y Occidente en general tiene un problema con la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Es un problema muy serio, real, es un problema que existe y que no se puede negar. Y los poderes públicos están obligados a dar una respuesta razonable, por encima y más allá de la denominación que tengan las diferentes consejerías o responsabilidades políticas. Lo que sí estoy a disposición de asegurar es que allá donde esté el PP, y en este caso en Valencia, no va a haber ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra que afecta principalmente a las mujeres".