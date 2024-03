Feijóo acusa al Gobierno de usar Fondos europeos para "prácticas corruptas" y al PNV de "mirar hacia otro lado"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez esté utilizando Fondos europeos para "prácticas corruptas y mordidas", que pueden conllevar expedientes "graves" de sanción para España, y ha acusado al Ejecutivo vasco y al PNV de "mirar hacia oro lado" al no denunciarlo.

Feijóo, que ha viajado este viernes a Euskadi para visitar la empresa Teknia, en el parque empresarial Abra Industrial de la localidad vizcaína de Abanto-Zierbena, ha aludido al 'caso Koldo', del asesor personal del exministro de Transportes José Luis Ábalos, por una presunta caso de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19.

El líder del Partido Popular ha afirmado que los fondos europeos "se están empleando para financiar determinadas compras con sobreprecios, con mordidas y con comisiones, como es el material sanitario, asunto que se está dirimiendo en un Juzgado con más de 20 denuncias y con 20 personas sospechosas, algunas de ellas formando parte del Gobierno".

"Es evidente que los fondos europeos no se pueden malgastar y mucho menos no se pueden dedicar a prácticas corruptas que pueden llevar a España a expedientes graves de sanción, y llamo la atención al respecto", ha subrayado.

Además, ha censurado al Gobierno vasco que "mire para otro lado con este asunto", y que en el Congreso de los Diputados no haya "ni una reclamación ni una denuncia por los presuntos casos de corrupción de utilización de fondos europeos por parte del Gobierno central", en referencia al PNV.

Alberto Núñez Feijóo ha recordado que, hace cuatro años, como consecuencia de la pandemia, "por primera vez en la historia", la Comisión Europea se endeudó y los países de la UE emitieron 800.000 millones de euros de deuda pública, los llamados fondos Next Generation, de los que España ha recibido una primera entrega de 70.000 millones de euros.

"Y lo que fue una oportunidad histórica se está convirtiendo en un fracaso histórico. No solamente no se ejecutan y no se pagan, sino es que ni siquiera se licitan", ha asegurado el presidente de los 'populares'.

Alberto Núñez Feijóo ha dicho que en Euskadi "las políticas industriales son las políticas del PSOE y del Gobierno de Sánchez y, sorprendentemente, el PNV acepta este tipo de injerencias y de faltas de respeto a la propia idiosincrasia del País Vasco".

A su juicio, esta situación "está conllevando que el País Vasco tenga unos datos también muy preocupantes", y ha señalado que la inversión extranjera en Euskadi "hasta hace unos años suponía el 17% del total de la inversión extranjera en España", mientras que ahora "está en el entorno del 5%".

Asimismo, ha asegurado que en año 2023 la inversión extranjera en la Comunidad Autónoma Vasca bajó un 70%, porque "las políticas económicas, industriales y energéticas del Gobierno de Sánchez son incompatibles con Euskadi".

El presidente del PP ha apuntado que, "lamentablemente", la coalición del Gobierno PNV y PSE-EE está llevando a "una contención en la economía vasca y una contracción en la inversión extranjera del resto del mundo en Euskadi".