Sánchez acuerda con Irlanda, Malta y Eslovenia reconocer el estado palestino

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acordado con Irlanda, Malta y Eslovenia reconocer el estado palestino, al margen del Consejo Europeo celebrado este mismo viernes.

"Creo que es el momento. Es el momento para que, este reconocimiento, ayude al proceso de paz. Al fin de la violencia, al restablecimiento de una paz duradera", ha explicado en rueda de prensa.

"Nunca olvidemos que hay más de 130 países que han reconocido el estado palestino. Estamos hablando muchos países de la UE", ha asegurado.

El líder del Ejecutivo central ha asegurado que los tres países europeos se han reuniido al margen del Consejo Europeo, con el objetivo de definir sus posturas de cara a la situación que se vive en Gaza.

No hay "excusas" para que Ayuso no dimita

Sánchez también se ha pronunciado después de que una jueza haya citado como investigado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, asegurando ya no hay argumentos para que la presidenta de la Comunidad de Madrid no dimita ni "excusas" para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no le exija esa dimisión.

El líder del Ejecutivo ha lamentado la oposición "destructiva" que cree que está haciendo el Partido Popular y ha ligado el "ruido" de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con el silencio de Feijóo sobre Ayuso.