Feijóo llamará en las próximas horas a Sánchez para pedirle una reunión

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha anunciado este lunes que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, llamará "en las próximas horas" al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para integrarlo en la ronda de consultas que el líder popular va a poner en marcha para recabar apoyos de cara al debate de investidura al que él acude como candidato bajo designio del Rey.

De momento, el PSOE ha aceptado reunirse con Feijóo pero no ha confirmado si será el propio Sánchez quien actúe como interlocutor. "Si se nos llama, acudiremos a esa reunión", ha señalado justo después la portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría.

En una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, Sémper ha justificado dicha reunión en que la política "debe estar presidida por la moderación y huyendo de extremismos". "Los dos grandes partidos tenemos una responsabilidad para buscar esa estabilidad en el país y este encuentro debería allanar un camino nuevo en la política española", ha señalado.

Aunque el portavoz del PP ha lamentado que Sánchez aún no haya llamado a Feijóo por su victoria electoral, los populares sostienen que no van a cejar "en recuperar la institucionalidad y las buenas formas" y, para ello, Feijóo citará a Sánchez dentro de su ronda de contactos.

Además, el candidato a la investidura tiene previsto reunirse con el resto de partidos con representación en el Congreso a excepción de Bildu - a quien excluyen "porque cree que asesinar por convicciones políticas tenía una justificación" - y con todos los presidentes autonómicos, para conocer de primera mano sus preocupaciones y necesidades.

A todos ellos, Feijóo les presentará "un proyecto de país" con tres grandes ejes: medidas económicas, regeneración institucional y reformas urgentes en materia de financiación autonómica, agua, garantía pensiones o reto demográfico. "Lo que tenemos claro es que Feijóo no va a ser presidente a cualquier precio. Nosotros no somos Pedro Sánchez y no vamos a vender nuestros principios", ha dicho Sémper.

Sobre las críticas que el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha manifestado sobre el posible diálogo con Junts dentro de esa ronda, Sémper no ve mal dichas discrepancias porque el PP "no es una secta". "Está bien que la gente opine, pero la posición del PP en este proceso de investidura es la misma que el partido ha defendido siempre", ha señalado. Dichas reuniones con Junts, ha puntualizado el portavoz, serán siempre "institucionales", en el Congreso y sin la participación de Carles Puigdemont.