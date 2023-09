Feijóo sigue con la mirada puesta en Moncloa: "Me siento muy orgulloso de no ser presidente, por ahora"

Este sábado el líder del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido en el V Foro La Toja-Vínculo Atlántico. Es su primera aparición pública después de que el Congreso de los Diputados votara "no" a su investidura como presidente del Ejecutivo. Y sobre esto ha hablado en su discurso.

"Este es el primer acto que tengo después de quedarme a tres síes de la Presidencia del Gobierno. No les oculto que me hubiese gustado que este hubiera sido mi primer acto como presidente del Gobierno", ha asegurado al comienzo de su participación. Sin embargo, el político ha apuntado que en el proceso se ha "divertido y me he quedado muy satisfecho".

El líder popular confía en que ha "cumplido" con su "deber" y ha insistido en el mensaje que lleva mandando desde que se celebraron los comicios: "Entiendo la política entre los que ganan y pierden la elecciones". Y, en este sentido, ha defendido que "es falso que ningún bloque ganó sobre el otro". "Ningún bloque se presentó a las elecciones, es falso que ningún bloque ganó sobre el otro", ha indicado.

"No podemos echarle la culpa al independentismo"

A lo largo de su intervención, Feijóo ha hecho un repaso a algunos de los temas que han tocado durante las sesiones de investidura de esta última semana. Y, además, ha aprovechado para cargar contra el PSOE y su líder, Pedro Sánchez. Lo ha hecho cogiendo una cuestión que los socialistas tienen sobre la mesa para seguir en la Moncloa: la negociación con los partidos independentistas.

El popular ha apuntado que "los radicalismos no son cosa de ahora". "No podemos echarle la culpa al independentismo. No han cambiado sus postulados, ni su forma de actuar. Lo que ha cambiado es la respuesta del Partido Socialista a sus exigencias", ha razonado.

Y, de nuevo, ha aprovechado para recordar que la lista socialista no ha sido la más votada. "Lo que ha cambiado es un hecho fundamental: el PSOE ha perdido las elecciones y reacciona asumiendo las tesis de los partidos independentistas", ha afirmado. "No es convivencia, es conveniencia. Y no es una oportunidad, es oportunismo", ha concluido.

En cualquier caso, a pesar de la negativa de la Cámara Baja a su Presidencia, Feijóo ha insistido en que la sesión de investidura , en la que Pedro Sánchez no intervino, "no fue un acto fallido, fue esclarecedor". "El mutismo, frente a los argumentos y las descalificaciones, frente a las razones", ha añadido.