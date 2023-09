Feijóo se parapeta en la calle para no acabar como Casado

picture alliance via Getty Image

El presidente del PP, sin rumbo claro, trata de tapar el ridículo de su investidura fallida con una protesta en la calle, que ni tan siquiera ha sido iniciativa propia, justo dos días antes de su propio debate de investidura. Y es que nada teme más Génova que el ruido interno azuzado por Ayuso, Aznar y Esperanza Aguirre, entre las caras más visibles de una facción importante que ya no le ve como el líder que necesita el partido.

Hoy estás y mañana no estás. Lo sabe bien Nuñez Feijóo que sustituyó a Casado por la misma razón hace un año y cinco meses: no daba la talla. Por ahora trata de ganar tiempo, no vaya a ser que acabe batiendo el récord de su predecesor como presidente más breve del partido.

La cúpula de Génova no atina, son flojos

“Ahora ya no quiere irse. Ha meditado este verano y ve posibilidades de que un Gobierno de Sánchez no dure más de año y medio o dos años. Se ve con ánimo para aguantar y lograr lo que no va a poder ser en este momento. En Génova falta que alguien coja las riendas, eso sí”, asegura un dirigente popular con cargo en el nuevo escenario. En caso de que el candidato socialista logre formar Gobierno, hay unanimidad en el PP en que nacería con un plazo de vida muy corto. Para lo cual ya han comenzado a pelear sin esperar siquiera que su propio candidato celebre el debate de investidura, convirtiéndolo así en una parodia como la que protagonizó meses atrás Tamames con la moción de censura de Vox.

“La cúpula de Génova no atina, son flojos. Cuca es como un soldado, pero la realidad es que nunca falla. Los vicesecretarios, en cambio, no parece que lleven la iniciativa. O si la llevan se la cambian al instante desde fuera. Es lo que ha pasado con la iniciativa de forzar enmiendas en los parlamentos y ayuntamientos del PP para obligar al PSOE a retratarse ante la amnistía. Se anunció el pasado día 11 y un día después ya están Aznar y Ayuso pidiendo movilizaciones en la calle”, explica un diputado popular.

Efectivamente, a estas horas, Cuca Gamarra se ha visto obligada a poner fecha para la movilización el próximo 24 de septiembre, enterrando así la estrategia de la dirección, que quedará opacada por esta convocatoria. El partido entero tendrá que ponerse a trabajar para juntar en la calle al mayor número de manifestantes lanzando un mensaje único y contundente. Una vez más, la iniciativa de la dirección no lucirá como estaba previsto.

Feijóo admite que mantuvo contactos con Junts por la investidura Dice que la formación independentista quiso hablar con el PP y que su partido ha "escuchado algunos" de sus planteamientos

Eso de dejar hacer en los territorios que Feijóo puso en práctica tras los resultados de las municipales y autonómicas, es lo que más se critica internamente. El Gobierno atropellado que se formó en Valencia con Vox acordado tan solo 15 días después de las elecciones, en el que el candidato de ultraderecha estaba condenado por violencia de género, fue el pistoletazo de salida de una serie de pactos que culminaron obligando a María Guardiola en Extremadura a agachar la cabeza y desdecirse de sus promesas tras la reprimenda que Aguirre le echó en la toma de posesión de Ayuso en Madrid.

Hay en el PP quien opina que tras los pactos territoriales, se ha difundido una imagen de sumisión a Vox que es necesario revertir. Igual no era el mejor momento para eliminar en Extremadura el impuesto de patrimonio -que beneficia a los ricos- y anunciar a la vez que se acaba con la gratuidad universal de los comedores escolares porque no hay dinero.

Tampoco ayuda la connivencia con Vox en cambiar el lenguaje sobre la violencia de género en parlamentos y ayuntamientos, porque interpretan que les pasó factura en las generales y perjudicó la proyección de Feijóo como candidato de centroderecha. Si, como prevén, un hipotético Gobierno de Sánchez no alcanza los dos años, o incluso hubiera que repetir elecciones en breve, hay que estar preparado.

Aparentar fortaleza y liderazgo será necesario para volver a pedir el voto a un electorado decepcionado. En ese caso, ¿será Feijóo la mejor propuesta del PP? ¿O quienes azuzan a tomar la calle tienen ya decidida una candidatura alternativa?