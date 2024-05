Este joven extranjero visita esta ciudad española y deja bien clarito cómo es la gente

El fotógrafo y creador de contenido Andrés Javier Monagas, conocido en redes sociales como @cachitodejamon, ha visitado España y ha destacado el comportamiento de la gente de Zaragoza.

Este venezolano, residente en Colombia, ha señalado en un vídeo publicado en su perfil que él siempre que viene a España acaba visitando Madrid, pero que también se desplaza a otras ciudades y regiones.

En este viaje, el fotógrafo ha viajado a Zaragoza, donde ha destacado sobre todo el trato que ha recibido por parte de sus habitantes. "Siempre que vengo a España voy a Madrid, pero no sé si son ideas mías, pero la gente de Zaragoza son muy, muy amables", afirma.

"No estoy criticando a los de Madrid, pero los de aquí son súper ambles, muy educados, atentos y eso me gusta. Como turista se siente muy bien", ha añadido Monagas, que no ha dudado en destacar el carácter maño.