García-Gallardo (Vox) arremete contra el fiscal Superior de CyL: "Delegado del PSOE golpista"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha criticado en su cuenta de X al fiscal superior de la Comunidad, Santiago Mena, a quien califica de "delegado del PSOE golpista" y que a su juicio se "ha excedido en sus funciones censurando políticamente" su posición sobre la inmigración ilegal.

Ello tras conocerse el pasado viernes que la Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia del procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León Francisco Igea contra García-Gallardo (Vox) por la supuesta comisión de un delito de odio contra inmigrantes.

La resolución de la Fiscalía Superior de Castilla y León, a la que ha tenido acceso EFE, dicta el decreto de archivo "por no revestir los hechos acreditados carácter delictivo".

La denuncia, según explicó Igea tras plantearla, se refirió a las manifestaciones del vicepresidente de la Junta difundidas a través de la red social X en las que manifestó, entre otras expresiones, un no rotundo "a la invasión migratoria", tras el traslado de 250 migrantes llegados a Canarias hasta la localidad vallisoletana de Medina del Campo.

"Aún siendo reprobables socialmente las expresiones despectivas y desde luego desafortunadas que se recogen en alguno de los comentarios, su contenido ofensivo no cumple a nuestro juicio el requisito de 'gravedad' que es exigible para entender que se ha producido tal lesión", argumenta el ministerio público al archivar las diligencias.

Considera además que "ha de contextualizarse en una situación de permanente discusión política sobre la forma de encauzar la problemática migratoria".

Para la Fiscalía, expresiones como las que son objeto de denuncia, que fueron proferidas en el contexto de una noticia publicada por la red social X, "por más que puedan ser censurables, no cumplen el requisito de gravedad que es exigible para entender producida tal lesión. La sanción penal, debe ser la última opción y ha de quedar reservada a los hechos más relevantes".

García-Gallardo ha explicado que ha conocido a través de X parte de la resolución por la que la Fiscalía del TSJ archiva esa denuncia y ha sostenido que "no le corresponde a un fiscal dar su opinión política personal sobre los presuntos hechos denunciados. Debe limitarse a su calificación jurídica".

"Santiago Mena tiene una posición conocida sobre la inmigración. El inmigrante ilegal siempre es víctima, nunca culpable de nada. Para él no hay un problema de delincuencia vinculado a la inmigración ilegal en las zonas más humildes. De eso nunca dice nada", ha añadido en el hilo abierto en X por García-Gallardo sobre esa resolución.

"A Santiago Mena le nombró Fiscal Jefe del TSJ de Castilla y León Dolores Delgado (PSOE), a quien debe lealtad. Sus preocupaciones principales como fiscal son el cambio climático, la ideología de género y la xenofobia. ¿A qué les suena? ¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso", añade en otro posteo el vicepresidente de la Junta.

Ha sostenido que "Santiago Mena ha archivado la denuncia" contra él "por presunto delito de odio porque no le ha quedado otro remedio, por su evidente irrelevancia penal. Pero no se ha resistido a hacer su contribución a la demonización de un gobernante con el que discrepa. Ese no es su papel".

El exvicepresidente de la Junta y procurador Francisco Igea ha calificado de "desafortunadas" las respuestas de García-Gallardo al auto del fiscal, y ha comunicado este domingo que solicitará a la Comisión de Ética Pública que se añadan en el decreto que archivan las diligencias de la denuncia por presuntos delitos de odio y discriminación por parte del actual vicepresidente de la Junta.

"La falta de respeto al Fiscal del TSJ es impropia de quien ocupa tan alto cargo en la administración. Alguien debería de poner fin a la adolescente actitud de nuestro vicepresidente", ha sostenido Igea.