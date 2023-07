Garriga para un mitin de Vox en Badalona para encararse con un grupo de manifestantes

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha interrumpido este domingo su discurso durante un mitin en Badalona (Barcelona) para encararse a quienes protestaban a distancia con banderas independentistas y LGTBI.

En el mitin, convocado muy cerca de la playa, en una zona céntrica de Badalona, debían intervenir Ignacio Garriga; el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga; el vicepresidente de Acción Política del partido, Jorge Buxadé; y el candidato al Congreso por Barcelona, Juan José Aizcorbe.

Un grupo de manifestantes, algunos con banderas independentistas y con el arco iris del colectivo LGTBI, se ha situado unos metros por detrás de la zona reservada para el acto y han llevado a cabo una protesta mientras intervenía Ignacio Garriga, que ha decidido interrumpir su discurso.

Ante el ruido de la protesta, ha dicho: "Me vais a permitir, queridos amigos: voy a interrumpir este mitin", ha reclamado que actúen las fuerzas de seguridad, ha bajado violentamente su micrófono y ha salido disparado hacia la zona donde estaban los manifestantes, para denunciar la proximidad con la que se les permitía llevar a cabo su protesta.

Poco antes de llegar hacia ellos varias personas le han cerrado el paso y ha vuelto al atril, mientras los Mossos d'Esquadra impedían con un cordón el contacto entre el espacio del mitin y los que protestaban, en la Rambla de la ciudad.

Garriga ha vuelto posteriormente al atril: "Hasta que los cuerpos y fuerzas de seguridad no controlen esta manifestación ilegal, el mitin no va a continuar. Aquí no hay libertad política", ha afirmado, mientras los Mossos desplegaban un cordón policial para mantener a los manifestantes alejados del acto electoral de Vox.

Posteriormente, Garriga ha cargado contra el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, por "permitir una campaña electoral donde no se ha respetado la libertad política", ya que se han lanzado "piedras, huevos y amenazas" contra cargos públicos de Vox.

Garriga ha lamentado que los Mossos hayan "permitido a cuatro energúmenos" acercarse a su mitin en Badalona, "cuando lo que tenían que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad es soltar bolas de goma y porrazos para lanzarlos a su casa".

"Esto es lo que tiene que hacer el conseller de Interior, y no permitir que esta gentuza esté a cuatro metros", ha añadido.

Poco antes del mitin, participantes en la Procesión del Carmen de la ciudad han tenido que desviarse desde el centro de la Rambla de Badalona hasta un lateral por la presencia de una carpa de Vox y la realización del acto, ante el cual había un dispositivo policial de seguridad.