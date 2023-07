Los partidos echan el resto en el último fin de semana de campaña electoral

El tiempo sigue cayendo y la cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 23 ya ha comenzado. A una semana de que millones de españoles estén llamados a depositar su voto, los partidos candidatos han echado el resto en el último fin de semana de la campaña electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el gran protagonista del día. Este mismo domingo se han publicado hasta dos entrevistas al líder del Ejecutivo, una de ellas en La Vanguardia y otra en el podcast de La Pija y la Quinqui.

En el medio catalán, ha defendido que "España necesita cuatro años más de avance, y si hablamos de Cataluña, multiplicado por 40" y ha reiterado que la ciudadanía "necesita pasar página".

Más suelto ha estado en el podcast que presentan Carlos Peguer y Mariang, donde ha hablado de algunas anécdotas personales, como su admiración por Taylor Swift o Lana del Rey.

Horas más tarde de que vieran la luz las dos entrevistas, el presidente del Gobierno ha participado en un acto desde Barcelona en el que ha bromeado con los asistentes, que "qué pensaríais si os dijera, Feijóo o España, Feijóo o el pan tumaca". "Diríais que me estoy riendo de vosotros. Esto no va de Sánchez o España. Esto va de un Gobierno de Sánchez en España o un Gobierno de Feijóo con Abascal", ha expuesto.

Sánchez ha justificado que él lo tiene claro. "Yo, a partir del 23 de julio, gobernaré con el partido de Yolanda Díaz. Habrá un partido de coalición con el partido de Yolanda Díaz. Y, en el otro lado, aunque no lo digan, sólo puede haber un Gobierno de Feijóo con Abascal", ha defendido.

Yolanda cree que Feijóo "hará lo que sea necesario para intentar ganar"

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, también ha ofrecido una entrevista en el diario El País en la que ha sacado su lado más duro y ha cargado como pocas veces contra el Feijóo.

Para la vicepresidenta segunda del Gobierno, el líder del PP "no tiene escrúpulos ni proyecto de país". "Como ha hecho siempre en Galicia, hará lo que sea necesario, y contra quien sea, y utilizará los mecanismos necesarios para intentar ganar", ha defendido.

Yolanda Díaz ha alzado la voz y ha justificado que, pese a que los españoles piensan que "es un hombre moderado", a su juicio, "no lo es en absoluto". "Un aspirante a gobernar un país a través de las mentiras y del medio que sea necesario pone en jaque la democracia y de esto van también estas elecciones", ha asegurado.

Pero la ministra de Trabajo no sólo ha sido protagonista por la entrevista que ha dado a El País, ya que también ha participado este domingo en un acto de Sumar en Madrid.

Feijóo: "Vox no es un buen socio"

Otro de los candidatos que ha pasado un día movidito ha sido Feijóo. Primero, ha ofrecido una entrevista a El Español en la que ha reconocido que no está cómodo pactando junto a Vox. "El plan para no introducir a Vox en el Gobierno es subir un poco más, necesitamos subir dos puntos", ha añadido.

"Creo que Vox, en este momento, no es un buen socio para la gobernabilidad de mi país. Creo que provocaría unas tensiones innecesarias y España tiene que ocuparse de lo importante", ha apuntado el líder del PP.

Sobre el cara a cara con Sánchez, ha explicado que ha notado un cambio desde entonces. "No esperaba que tuviera la repercusión que ha tenido en la calle. Desde el lunes, sorprendentemente, toda la gente que me he encontrado parece que vio el debate", ha razonado.

Feijóo ha asistido a un acto en Zaragoza, junto al candidato al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y ha reiterado su interés porque gobierne la lista más votada tras el 23 de julio.

"Como ya sabéis lo que decían de Juanma Moreno en Andalucía, que iban a retroceder en derechos. Y en Andalucía, hoy el PP es la primera fuerza política. Estamos en camino de conseguir un buen éxito electoral", ha confiado.

El líder del PP cree que "si los decepcionados no se quedan en casa y salen a votar, es posible". "Es posible y merecerá muchísimo la pena", ha expuesto.

Abascal que Feijóo "anticipa problemas" con los pactos tras el 23-J

El único de los cuatro principales candidatos que no ha protagonizado ninguna entrevista ni ningún acto electoral ha sido Santiago Abascal. El líder de Vox ha participado en una reunión con los representantes del sindicato Solidaridad en Leganés y allí ha ofrecido declaraciones a los medios.

Tras ver las declaraciones de Feijóo, el líder de Vox ha aviado de que con los mensajes que ha planteado "anticipa problemas" para los pactos postelectorales. "El despiste es mayúsculo, aumenta cada día y para nosotros es más que preocupante", ha expuesto, amenazando de que ya gobiernan con Vox "en muchas regiones".

Este sábado, en un mitin en Guadalajara, ya arrojó algunas dudas sobre el resultado electoral tras las palabras desde el PSOE sobre un posible vuelco electoral.

Abascal lanzó la sospecha tras escuchar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a Sánchez y criticó sus "sonrisas heladoras y tontunas". "Vemos que hablan de una forma preocupante de vuelco y de sorpresa. Nos preocupa mucho cuando el PSOE empieza a hablar de sorpresas", deslizó.

"Los españoles cuando piensan en el PSOE temen lo peor, es un partido con una historia muy larga que ha cometido todo tipo de fechorías durante un siglo en España y nosotros nos tememos cualquier cosa", ha tratado de alertar, siguiendo los pasos de otros dirigentes internacionales, como hizo el expresidente Donald Trump.

El reloj sigue girando y los partidos se vuelcan al completo por intentar defender sus programas electorales, en ocasiones, desprestigiando al rival, pero cada vez quedan menos horas para que sea la ciudadanía la que tome la última palabra.