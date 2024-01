González Pons abre otro fuego: pide "perdón" por sus palabras sobre el TC y el PSOE asegura que son "impropias de un demócrata"

Europa Press via Getty Images

Muy tranquila venía la tarde en la arena política pese a la nueva tormenta matinal por la futura Ley de Amnistía. En esa calma tensa que precede a cualquier jaleo, ha sido Esteban González Pons, vicesecretario Institucional del PP y diputado nacional, el que ha abierto un nuevo frente al afirmar que el Tribunal Constitucional es "el cáncer del Estado de Derecho". A mayores, ha añadido que los populares sopesarían no acudir más a él, en una durísima crítica por considerarlo al servicio del actual Gobierno. Horas después, ha tenido que 'recoger cable'.

Pero su mensaje inicial no ha tardado en tener respuesta. El PSOE ha reaccionado con un comunicado de urgencia en el que aseguran que las declaraciones son "impropias de un demócrata" y a sabiendas de la rectificación de González Pons añadían que "no hay paso atrás que disimule" su gravedad.

Ese 'paso atrás' llegaba a última hora de la tarde, cuando el propio diputado popular ha asegurado que "la comparación entre el TC y el cáncer no es afortunada". "Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad. En el PP sí sabemos reconocer un error", ha añadido al respecto.

Metidos en el fondo del mensaje del diputado valenciano, para Ferraz se trata de una muestra "que el Partido Popular no soporta lo que no controla" y suma sus palabras a otras críticas lanzadas por Núñez Feijóo "en el mismo sentido de desprestigiar" el Constitucional

"La deriva populista y reaccionaria del Partido Popular es muy preocupante y peligrosa para las políticas de Estado. Un partido que pretende gobernar este país no puede hacerlo a costa de dinamitar todos los consensos, derribar todos los puentes y negar la legitimidad a todo lo que no caiga bajo su control".

Desde el cuartel general socialista han hecho lista de las 'afrentas' populares en materia de consenso institucional. Así, reza el comunicado, "no les gusta el Congreso de los Diputados y anuncian que harán su acción política en el Senado, donde tienen mayoría absoluta; no les gusta cualquier renovación del Consejo General del Poder Judicial que implique la pérdida de la mayoría conservadora, y lo bloquean durante cinco años; no logra gobernar, y el Gobierno de España para ellos es ilegítimo; ahora le toca el turno al Tribunal Constitucional". "Lo dijo Ignacio Cosidó en su día, que 'controlaremos' la sala segunda por detrás"; remata el texto.

El PP sí acudirá al Constitucional en futuras ocasiones (empezando por la amnistía)

El mensaje inicial de González Pons este martes hacía referencia a que, según Génova, el Constitucional "está contaminado políticamente" y ejerciendo como un “árbitro que está decidiendo el resultado del partido”, lo que supone que "toda nuestra arquitectura constitucional se viene abajo".

"Hay partes del cuerpo que pueden contaminarse y no sucede nada. Pero si se contaminan el cerebro y el corazón, el cuerpo colapsa. El cáncer del Estado de Derecho se llama el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido", añadió antes de plantear que el PP podría estudiar dejar de acudir a dicho alto tribunal.

En el PP sí sabemos reconocer un error Esteban González Pons, tras pedir perdón por sus palabras sobre el TC y el cáncer

Varias horas después, y tras pedir perdón por sus "desafortunadas palabras", el mismo cargo se retractaba al respecto de esa supuesta 'retirada' del TC. "El PP no dejará ninguna vía política, social o judicial sin explorar para evitar lo que entiende que es una medida ilegal e injusta. Por tanto, llevaremos al Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía cuando esté aprobada de manera definitiva".

"Por mucho que el PSOE las manosee, ninguna institución democrática puede darse por superada o considerarse inservible. No cooperaremos al desprestigio institucional que genera Sánchez con sus actos. Iremos al TC para que aclare si comparte la opinión de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y por tanto determine que es inconstitucional", ha rematado, en otra nota compartida por Génova.