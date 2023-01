Griso trata de 'pillar' a Ayuso con esta pregunta y ella se da cuenta rápido de qué está pasando

La periodista Susanna Griso ha preguntado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por la propuesta del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne la lista más votada.

En una entrevista en Espejo Público, la presentadora le ha planteado la cuestión, esperando la respuesta para recordarle de inmediato que ella llegó al Gobierno regional sin ganar las elecciones.

"¿Usted qué piensa de esto último?", ha preguntado Griso de forma directa. "Va a tener difícil solución porque el PSOE no lo va a querer, entonces es hablar sobre futuribles que no lo sé. Yo mi caso es cierto que cuando llegué la primera vez no era la más votada, pero sí que...", se ha enticipado Ayuso.

Griso ha interrumpido de momento para admitir: "Se lo iba a recordar, eh, ya lo ha hecho usted, pero es verdad que usted gobernó gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox, pero no era la más votada, era Ángel Gabilondo quien ganó las elecciones".

"Yo creo que si hay más escaños hacia un lado que hacia otro que quieren un gobierno u otro... no lo veo mal. Lo que sí creo que es un sinsentido es lo que está pasando, de manera que minorías son los que deciden por todos y sin embargo los partidos que han obtenido más votos y han quedado segundos o terceros o primeros y no han podido hacer gobierno se quedan fuera", ha reflexionado Ayuso.

"Creo que tendríamos que buscar la manera, estudiar la segunda vuelta. Una minoría es que Bildu ha estado opinando sobre la reforma laboral de todos los españoles. Hemos visto cosas sinsentido. Pondría el acento en esto", ha continuado.

Y ha finalizado: "Pero como no va salir porque no veo a la izquierda como en los 90, cuando era capaz de entender y ceder que había un cambio de ciclo y que había que dejar paso a otro, esto no va salir".