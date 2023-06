Guardiola asegura ahora que es "imprescindible" el "respeto" y "el acuerdo programático” con Vox en Extremadura

Europa Press via Getty Images

La presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, envió este domingo por la noche un email a la militancia y a los altos cargos del partido en su región asegurando que es “consciente” de que “es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático” con Vox en Extremadura. Su "prioridad", según la misiva, es "pasar página a las políticas socialistas". "Es lo que nos debe preocupar”, añade.

La líder del PP extremeño, que aspira a ser presidenta de la Junta desbancando al socialista Vara, rebaja de este modo el tono duro que ha empleado en estos últimos días con Vox, al que no quiere como socio de gobierno. En numerosas ocasiones, ha dicho que en su Ejecutivo no cabe un partido que "niega la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes, y amenaza los derechos de las personas LGTBI".

Sin embargo, Guardiola considera ahora que su postura se está usando "para tratar de influir en la campaña nacional, y esa presión se está trasladando injustamente al PP en su conjunto". Por este motivo, ha decidido desconvocar la Junta Directiva Autonómica y Comité Ejecutivo Regional fechada para este martes. "No queremos que se utilicen las reuniones de nuestros afiliados para hacer daño”, dice en la carta.

En todo caso, Guardiola insiste en que Extremadura "habló en las urnas, y el PP autonómico va a seguir trabajando en un diálogo" que le permita "tener pronto una alternativa de gobierno para poner fin al ciclo socialista". "Estamos ante una oportunidad histórica y nadie nos va a apartar de nuestra meta. Para llegar al destino, un paso siempre debe seguir a otro, y hay que darlos en el orden adecuado para que la travesía sea culminada con éxito", explica Guardiola, que argumenta que "cada paso es decisivo" y el Partido Popular tiene un "doble objetivo" al que no va a "renunciar", señala, como es "conformar el mejor gobierno para Extremadura y para España".

Uno de sus asesores dimite tras filtrarse un audio

La misiva enviada por Guardiola fue enviada horas después de que uno de sus principales asesores, Santiago Martínez-Vares, dimitiera después de que se filtrara un audio suyo mostrándose en contra de Abascal y Vox. "Cuando atacan a mi hijo y a mi padre, cruzan líneas y, cuando cruzan líneas, te aseguro que Santiago Abascal se va a arrepentir (...) Le puedes enseñar las muescas que tengo en el revólver. Tengo unas pocas. Todo el caso Mercasevilla, el caso ERE… Ahora voy a por él. A por él. A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con Vox. No tengo otra. Y recuerda, soy muy bueno haciendo lo que hago", se le escucha decir a Martínez-Vares en el audio publicado por OkDiario.

Las presiones en estos últimos días para que Guardiola firme un acuerdo con Vox son cada vez más intensas ante el temor de la incertidumbre que supone una nueva convocatoria de elecciones en Extremadura. Este fin de semana, Ayuso instaba a la líder extremeña a alcanzar ese pacto porque, de no lograrlo, "sería perder una oportunidad única en Extremadura". "Creo que hay que pensar si no es necesario un cambio en una región donde no llegan los trenes, se van los jóvenes y se ha creado un régimen clientelar y cortijero durante décadas como en Andalucía", añadía la presidenta madrileña.