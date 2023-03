La consigna de Moncloa: "Hay que seguir legislando"

Europa Press via Getty Images

“Quieren volver a un modelo en el que debía ser normal que nos penetrasen mientras dormíamos”, afirmó Lucía Muñoz, diputada de Unidas Podemos. “Estamos cansadas de sus peroratas. Dejen la hipérbole y den soluciones. Es lo maduro y lo serio”, replicó Andrea Fernández, del PSOE. El duro cruce de reproches ocurrió el martes en el Congreso, en el primer paso de la tramitación de la reforma de la ley del sólo sí es sí. En los pasillos de la Cámara, los ataques fueron aún mayores. La peor crisis entre los socios de Gobierno de la legislatura. Una mera “discrepancia puntual”, según quisieron vender después a la opinión pública.

El choque fue total, con descalificativos incluidos, y retransmitido en directo por las cámaras de las Cortes Generales. Fue incluso peor de lo que presagiaban muchos en Moncloa, que ya el lunes auguraban una semana muy complicada, tal y como publicó El Huff Post. “El Gobierno se parte en el Congreso”, tituló su crónica Pablo Machuca sobre ese martes aciago para la izquierda política. Pero, pese a todo, la consigna de Pedro Sánchez, compartida esta sí por la formación morada, es resistir. No tirar la toalla.

Hasta la cita con las urnas, el Gobierno de coalición cuenta con un arma que no posee la oposición. La posibilidad de aprobar semanalmente medidas a través del Consejo de Ministros que ayuden a mejorar la vida de la gente. “Hay que seguir legislando y sacando adelante reformas”, como la de las pensiones. Sánchez también ha puesto el foco en la futura ley de vivienda, consciente de las enormes dificultades que tienen muchos, principalmente jóvenes, a la hora de acceder a un inmueble. “Lo que perseguimos es que haya un mayor volumen de pisos y apartamentos a disposición de los ciudadanos, a un precio que no les hipoteque tener que consumir una parte importante del suelo”, dijo María Jesús Montero.

Es, de hecho, lo que el presidente pretendía al acabar el año pasado. Dejar todas las polémicas atrás para centrarse en las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros. Pero el ruido, ese ruido que tanto detesta, le ha ido acompañando semana tras semana desde que a finales de diciembre hizo balance del curso político opacando prácticamente todos sus mensajes, hasta llegar al combate dialéctico de los socios el martes en el Congreso. Debate y votación en los que, por cierto, el presidente no participó.

El portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, en una imagen de archivo. A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images

“Aquí el problema es que Unidas Podemos piensa más en sus intereses electorales que en el Gobierno. Están en encumbrar a Irene Montero frente a Yolanda Díaz, que ha quedado desdibujada por no ser clara. Por eso no han frenado ni han querido negociar de verdad nada. A estas alturas no conocemos su propuesta alternativa a la reforma de la ley del sólo sí es sí. Solo hemos escuchado sus ataques al PSOE”, según la reflexión del ala socialista, hecha estos días por algunos de sus miembros. “Han mentido descaradamente”, llegó a decir Patxi López sobre sus socios en la Cadena SER. De “impresentable” tachó la intervención de los morados.

Los unos no se fían de los otros y viceversa, y el clima en las previas al Consejo de Ministros, aunque cordial, cada vez es más tenso. Pero pese a todo, ambas partes coinciden que la ruptura total sería peor para sus intereses, aunque algún barón territorial del PSOE lo ponga en duda. “Queda gobierno para rato”, resumió Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y hombre de la máxima confianza de Sánchez. Y faltan también hitos políticos importantes, como la ya anunciada crisis de Gobierno, la moción de censura de Vox contra Sánchez o la presidencia de la Unión Europa.

El PP ya piensa en su posible gobierno junto a Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Europa Press via Getty Images

“El Gobierno ha pasado de la coalición a la colisión. Están en una fase de demolición”, no han parado de repetir esta semana los portavoces más autorizados del PP, encantados ante “el espectáculo” dado por los socios de Ejecutivo. Según Génova, esto desmoviliza a la izquierda y acerca al votante socialista descontento al PP. Si bien, de momento, los sondeos siguen apuntando a que necesitarán a Vox para gobernar, tanto en algunas comunidades autónomas como también a nivel nacional.

“Esta semana no hemos tenido que hacer nada, solo comprobar cómo el propio Gobierno se hacía añicos. Sánchez tiene muchas vidas pero desde hace tiempo todo le sale mal, no parece que vaya a tener un futuro muy halagüeño. Salvo el CIS, todas las encuestas nos dan como ganadores en las próximas elecciones. Una de las claves es si logramos arrebatar la Comunidad Valenciana o Baleares al PSOE en mayo. Si eso ocurre, Sánchez lo tendrá muy difícil”, en palabras de un destacado parlamentario popular. “¿Pactando con Vox? Hoy por hoy no hay otra fórmula nos guste más o menos”.