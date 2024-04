Herrera se queja del gasto por programa de Broncano en RTVE y las redes le recuerdan que el suyo costó cuatro veces más

El Consejo de Administración de RTVE dio este miércoles luz verde a la contratación de David Broncano y su programa 'La Resistencia', que arrancará previsiblemente sus emisiones en septiembre después del informativo de la noche, en estricta competencia con "El Hormiguero" de Pablo Motos en Antena 3.

Según los datos del contrato, al que ha tenido acceso El HuffPost, el espacio tendrá un coste máximo de 14.076.135,31 € sin IVA por temporada, lo que supondría una cifra superior a los 28 millones de euros si se cumplen los dos años de contrato. Siguiendo estos números, cada programa individual supondrá, de media, un máximo de 87.975,85€ sin IVA.

El 'fichaje' de Broncano ha sido recibido por el PP como una maniobra de Moncloa para reducir la audiencia del programa de Pablo Motos, que en estos últimos meses ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno. El propio Juan del Val, colaborador del programa, así lo señalaba este jueves en una columna de opinión publicada por El Mundo a modo de respuesta a Jorge Javier Vázquez: "No solo me creo que haya movimientos en Moncloa para hacer daño a El hormiguero, sino que tengo pruebas. Allá tú con lo que te crees o con lo que no te quieres creer, estoy seguro de que hay más de lo segundo. Que se consiga hacer daño a Pablo Motos es otra cosa, pero que se está intentando desde Moncloa es un hecho".

En COPE, Carlos Herrera también se mostraba este jueves en contra de dicha contratación. "Es una obscena injerencia del Gobierno en la televisión pública (...) para convertirla en un altavoz del 'sanchismo'. Ninguna televisión privada hubiera aceptado un contrato como este. Y esa competencia la paga usted con sus impuestos"

Sin embargo, las redes sociales han recordado al comunicador de COPE que su programa "¿Cómo lo ves?", que se emitió en RTVE en 2017 bajo el gobierno de Mariano Rajoy, costó por programa casi cuatro veces más que el de Broncano. Concretamente, el programa de Carlos Herrera tuvo un coste de 1.980.000 euros por las seis entregas emitidas, a razón de 330.000 euros por programa. Recordemos que la cifra que se maneja para el de Broncano por programa son 88.000 euros. Además, el espacio dirigido por Herrera acabó siendo retirado de la parrilla por sus discretos datos de audiencia: empezó por encima del 10%, pero acabó desplomándose a cifras cercanas al 5%.

El contrato con la productora, que reveló dos años después El Plural, también se señalaba que Herrera cobraba 15.000 euros por programa. Broncano, actualmente, cobra unos 6.000 euros por cada entrega de La Resistencia en Movistar Plus.