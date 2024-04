Más Madrid se rearma con la vista puesta en 2027: vivienda, familias y lucha contra la precariedad

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y el coportavoz de la formación, Edu Rubiño.

Más Madrid Ciudad rearma su estrategia política con la agenda de prioridades de cara a las elecciones de 2027. Una nueva hoja de ruta con la que la formación que dirige Rita Maestre en la capital sea una opción ante la mayoría absoluta de José Luis Martínez-Almeida que obtuvo el pasado 28 de mayo.

Lo harán este sábado se celebra un acto en el que intervendrán Rita Maestre y Eduardo Rubiño, acompañados de la coportavoz autonómica Manuela Bergerot. Allí se presentarán las conclusiones del proceso de debate de Más Madrid Ciudad, que se desarrolla desde noviembre, que incluyó un Plenario a finales de enero y la elección de la nueva dirección de la organización en la ciudad de Madrid.

De esta forma, y con la mirada puesta en abonar para recoger en los comicios de 2027, la formación en el Ayuntamiento de Madrid pretende que el PP no sea "intocable" tras décadas -con pequeños oasis- de poder en Madrid.

Por ello, cuestiones como las que rodean a Isabel Díaz Ayuso y su pareja, imputado por dos delitos de presunto fraude fiscal y falsedad documental quieren que sean elementos que movilicen a la izquierda a votar a fuerzas progresistas.

Como fuerza madrileña, y que quiere pasar lo que denominan como el agotamiento definitivo del ciclo de movilización marcado por la década post 11M, centrarán su pensaje en trasladar solvencia, confianza, compromiso y preocupación por ‘las cosas del comer’.

Para ello, basarán su mensaje político en tres ejes: ser el partido de la vivienda, que será la prioridad de mensaje esta legislatura; luchar contra la precariedad en Madrid y el blindaje de los servicios públicos para facilitar la vida a las familias.

Parte del mensaje en materia de vivienda nacerá del documento elaborado por la formación llamado 'Madrid, Ciudad Tensionada’, que refleja con datos exaustivos el problema de la vivienda en Madrid, marcada por ser una zona tensionada, los fondos buitres expulsando a vecinos de los barrios y la turistificación.

En cuanto a la lucha contra la precariedad, tendrán cabida muchas de las medidas que lleva meses defendiendo Sumar, coalición de la que forman parte en el Congreso de los Diputados. Así, cuestiones como la subida de los salarios o la reducción de la jornada laboral pasarán, como venían siendo desde hace meses, parte del mensaje. Tampoco olvidarán medidas sociales para familias como gratuidad de comedores o guarderías.

"Se trata de mirar hacia adelante, de decir: aquí estamos, tenemos un plan y entendemos la política como una carrera de fondo. Salimos a la ofensiva. Sabemos que el poder acumulado durante décadas por la derecha en Madrid no va a diluirse como el azúcar en el café y que hay que unir y ensanchar cada respuesta ciudadana a los abusos del PP para que la mayoría social pueda ver que sí, que se puede ganar. Nuestro proyecto está abierto al conjunto de la sociedad madrileña, al pueblo progresista, a todos los que no queremos ser inquilinos desahuciados de nuestra ciudad por los fondos buitres", indica en declaraciones a El HuffPost la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, antes de la presentación del documento.

"Hay un Madrid cortesano que quiere devolvernos a la cultura del pelotazo de los últimos años noventa y los primeros 2000, el Madrid de esas élites que lo mismo coincidían en la boda de la hija de Aznar que en el sumario de la Gürtel. Un Madrid que quiere hacernos creer que esto es lo que hay, que las cosas son así y punto. Y frente a esa burbuja, Más Madrid quiere devolver a la política el lugar que le pertenece, porque no es normal que el sueldo se te vaya en pagar el alquiler, que para acceder a una vivienda te tengas que ir de tu barrio mientras en tu bloque se acumulan pisos turísticos ilegales, que no sepas si esta semana va a haber pediatra en tu centro de salud o que no puedas hacer tus prácticas de FP si estudias en la pública", añade.