Herrera se moja y habla muy claro sobre las polémicas de la boda de Almeida: "Ofendiditos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya es un hombre casado. El dirigente del PP dio el "sí, quiero" a su novia, Teresa Urquijo, en una ceremonia que tuvo lugar este sábado en el templo de San Francisco de Borja, situado en el número 104 de la calle de Serrano de Madrid. La pareja salió muy feliz de la iglesia entre una gran expectación mediática, tanto por la prensa como por los curiosos que se acercaron hasta la zona.

Ha sido, sin duda, uno de los asuntos más comentados este fin de semana en todas las tertulias de la televisión y también en las redes sociales. El vestuario de algunos de los invitados ha sido muy discutido, llegando a escucharse y leerse comentarios muy críticos e incluso despectivos. "Paletos, horteras, hipócritas, beatones, con una estética ridícula, sin principios ni ética y encima retransmitiéndolo en directo en su televisión porque se creen importantes", señalaba uno. También han proliferado en X e Instagram los memes.

Una fiesta de insultos y críticas en redes que algunos han criticado abiertamente. "¿Me estáis diciendo que están mofándose de los invitados de una boda los que decían que la indumentaria y la apariencia no deberían ser objeto de crítica? ¿Los de no os metáis con cómo se visten Armengol o Iglesias y los de todos los cuerpos son deseables? Me pinchas y no sangro", señalaba una colaboradora de ABC ante las chanzas y las excesivas bromas.

En su programa radiofónico de este lunes en COPE, Carlos Herrera tampoco ha perdido la oportunidad de criticar "la jauría" que ha habido alrededor de esta boda. "Hemos tenido un fin de semana de boda, la boda del alcalde de Madrid. Hay que ver lo que ha dado de sí la boda, qué derroche de críticas y de ofendiditos. Que si gente fea, que si las señoras iban horteras, que si los novios bailaron el chotis de aquella manera... oiga como en todas las bodas", ha señalado.

De hecho, Herrera ha visto en estas críticas contradicciones con el habitual discurso de la izquierda. "¿Ustedes se acuerdan de la turra que nos dieron algunos con eso de los cuerpos no normativos? Es decir, que uno no se puede reír de un obeso, de un minusválido, de un tipo con una tara física o de un feo. Y eso me parece evidente. Pero si nos ponemos muy dignos para explicarles a nuestros hijos que no deben hacer bullying y decirle gordito al gordito o rompetechos al que lleva gafas porque eso no es bonito, pues luego eso es poco compatible con que nosotros mismos vayamos lanzando críticas ad hominen. Toda esa coherencia no opera para los seres de luz de izquierda que este fin de semana se han cebado con los novios y con las personas que han ido invitadas a esa boda", ha concluido el comunicador.