Iglesias se sincera después de que Rufián le pregunte si se equivocó al proponer a Yolanda Díaz 

El exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no considera que fuera un error haber designado a Yolanda Díaz como candidata natural a las elecciones generales por Podemos una vez que él en 2021 abandonó el gobierno y decidió presentarse a las autonómicas de Madrid. En una entrevista este domingo con el diputado Gabriel Rufián en su programa "La Fábrica", el exvicepresidente segundo del gobierno señala que en ese momento "se "hizo lo correcto" y ha explicado por qué.

"Yo era consciente de que no servía, tenía un desgaste que no podía presentarme a las elecciones. Y había un peligro evidente de que nos quedáramos fuera de la Asamblea de Madrid porque nos habían tumbado a nuestra candidata. Entonces, nos preguntamos quién podía ser la persona que ejerciera el liderazgo electoral de Podemos. Yo creí que teníamos que ser generosos y apostar por alguien que pudiera cuidar el actual espacio político y no deje hueco para que Más Madrid o Compromís se queden fuera. Ese análisis era bastante correcto. Pero Yolanda llegó a otra conclusión: quien me sobra aquí es Podemos", asegura Iglesias.

Pero, ¿acabarán llegando a un acuerdo Podemos y Sumar para ir juntos a las elecciones generales? Iglesias ha advertido ante Rufián que "sería una locura y una estupidez" concurrir por separado, pero también ha señalado que Podemos no se va a dejar "subsumir" en su plataforma. "Hagamos unas primarias abiertas, aunque seguro que las perdemos. Y que respeten nuestra autonomía como actor político. Nosotros no somos Sumar. Queremos ir con Sumar, pero no es Sumar", ha señalado.

Pese a las enormes diferencias entre ambos, Iglesias es "optimista" a la hora de aventurar si habrá finalmente o no acuerdo. "Cada vez más gente entiende que ir separados no tiene sentido", ha concluido.

Dicho esto, Iglesias ha revelado que Yolanda Díaz le confesó que le gusta más Más Madrid que Podemos y cree que la ministra "calcula" que lo que ha ocurrido con Mónica García en la Comunidad de Madrid o con Manuela Carmena en el Ayuntamiento "es algo que podría ocurrir a nivel estatal".

"Es inteligente, es una política ambiciosa que quiere ganar. Mi aplauso por esa actitud", ha subrayado Iglesias aplaudiendo además la sinceridad de Díaz en el mundo de la política.