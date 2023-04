Jordi Évole dice que ya sabe a quién va a votar en las próximas elecciones 

Jordi Évole ha concedido una entrevista al diario Marca en la que ha hablado de casi todo. El presentador de Lo de Évole y autor del documental en el que el papa Francisco responde a un grupo de jóvenes se ha sincerado sobre el Barça, sobre el Madrid y sobre política.

En un momento de la charla, el periodista Tomás Campos le ha dicho a Évole que tiene varios amigos "que tienen mucho más claro qué no van a votar que a quién votar en las próximas generales" y si a él le pasa lo mismo.

Fiel a su sinceridad, el periodista ha dicho que no. "Para nada. Yo sí sé a quién voy a votar aunque tampoco sé si se va a presentar al final. De momento ya ha dicho que va a aspirar a la presidencia del Gobierno", ha señalado.

En otro instante también le pregunta a Évole de si le preocupa más el futuro del Barcelona o el de la izquierda española y ha señalado que, por la edad, cada vez le preocupa menos todo.

"Me gustaría que al Barcelona le fuese muy bien y también me gustaría que le fuese bien a la izquierda, no te lo voy a negar. Pero también creo mucho en la alternancia. O sea, pienso que no es bueno que gobiernen siempre los tuyos. Es importante también que la ciudadanía se dé cuenta de lo que significa que gobiernen unos u otros", ha comentado.

Políticamente hablando también se ha referido a aquella charla que protagonizaron en 2015 Pablo Iglesias y Albert Rivera, ambos fuera de la política en este momento. "¿Qué ha envejecido peor la Transición o aquella primera charla bienintencionada en la que juntó a Pablo Iglesias y Albert Rivera en 2015?", ha querido saber el periodista de Marca.

Hombre, esa charla entre Albert Rivera y Pablo Iglesias envejeció mal en apenas nueve meses. La transformación de estas dos criaturas del mundo de la política fue acojonante", ha afirmado.

Ha puesto el ejemplo de que en es primer encuentro en 2015 fue muy distinto al que se produjo en 2016 con motivo de la repetición electoral: "Mala idea aquella, porque eran dos personas completamente diferentes. Les había picado el veneno de la política agresiva, del si puedo te machaco. Fue un debate bronco, feo, una pelea de gallos. Seguramente fue una de las experiencias más decepcionantes de mi vida".