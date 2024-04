La primavera la política altera: elecciones vascas, catalanas, europeas y mucho más en un trimestre crucial

Dicen que la primavera la sangre altera y a muchos políticos a buen seguro que les pasará, pero no por enamoramiento. De vuelta ya de esta lluviosa Semana Santa, España se prepara para el enésimo arreón electoral, en un trimestre (abril-junio) que removerá muy profundamente la política nacional y hasta europea.

Sin solución de continuidad, se sucederán los comicios vascos, catalanes y europeos. Tal es la 'urgencia' que ya estamos en precampaña en el País Vasco. Allí la llamada a las urnas será el 21 de abril. Tres semanas después, 12 de mayo, en Cataluña. Y poco más tarde, 9 de junio, los comicios en toda la UE para elegir al nuevo Parlamento Europeo y una nueva legislatura comunitaria. ¿Suficiente? En absoluto, porque a la 'paella' política toca sumarle ingredientes como la amnistía, la compleja legislatura de Pedro Sánchez o la omnipresencia de Isabel Díaz Ayuso.

Nuevo tiempo (y nuevas caras) en el País Vasco

Esta vez, separado de Galicia... pero por poco. Iñigo Urkullu comparecía a finales de febrero para anunciar que el País Vasco abriría un nuevo tiempo con unas elecciones adelantadas unos meses. Desde el 21 de abril, el lehendakari de los últimos 12 años dará el relevo. Y aquí reside una de las cuestiones nucleares vascas. ¿A quién?

Las encuestas dibujan, hoy por hoy, un empate técnico entre el PNV y EH Bildu, formaciones con dos candidatos de estreno. Imanol Pradales por los primeros, Pello Otxandiano por los abertzales, toda vez que Arnaldo Otegi renunció a ser la baza de Bildu. Ambas formaciones nacionalistas se moverían en 29 escaños, por lo que la llave de la Lehendakaritza estaría en manos de las alianzas.

Un papel que parece reservado en primer lugar para el PSE-PSOE del también 'nuevo en esta plaza' Eneko Andueza, que podría lograr 10 escaños. Por detrás, el PP (con otro debutante, Javier de Andrés) se movería en 6 y Sumar cerraría el parlamento con un único represenante, dejando fuera a Vox y Podemos.

Cataluña: del tirón del PSC al 'factor Puigdemont'

Aviso: resumir la que se viene en Cataluña en unos pocos párrafos es complicado. El último lío interno en el Parlament empujó a Pere Aragonès a tirar la toalla de la legislatura y convocar elecciones anticipadas un año antes. ¿Cuándo? El 12 de mayo, una fecha que no es cualquiera. Para entonces, la amnistía aún no estará aprobada, por lo que Puigdemont no podrá presentarse en España con libertad ni ese día ni durante la campaña.

Este hecho precisamente mosquea a Junts, que ve electoralismo en elegir mayo y no julio, por ejemplo. Pese a ello, Puigdemont ya ha dado el paso: será el candidato de Junts y algunas fuerzas menores más, ante el rechazo de ERC (y la CUP) a la lista unitaria. Pero ante su 'mesiánico' regreso —de momento sólo electoral, no físico—, las cosas no pintan bien para los suyos.

Preguntas y respuestas sobre el futuro de Carles Puigdemont ante el 12-M El expresidente catalán y líder de Junts ha anunciado que se presentará a las elecciones catalanas y renunciará a las europeas. ERC rechaza su plan unitario, con la amnistía en el centro de todos los cálculos.

Las últimas encuestas dan como favorito a la victoria al PSC de Salvador Illa. La suma de socialistas y otras formaciones constitucionalistas (con notable subida del PP) dejaría sin mayoría absoluta en el Parlament al independentismo. ERC aparece como segunda fuerza, mientras que Junts aún surge como tercera opción... claro que eran sondeos previos al anuncio de candidatura de Puigdemont. Su efecto personalista puede mover las cuentas y con él nadie puede descartar nada ni en campaña ni en la misma noche electoral.

Ya ha dejado claro que le haría "ilusión" estar presente en el debate de investidura, algo que se espera para finales de junio. Se intuye que ya con la amnistía en vigor, por lo que podría regresar a España sin riesgo a ser detenido. Pero eso, a 1 de abril, es mucho adelantar.

¿Y las europeas?

Sí, tú también te has acordado de Mariano Rajoy en aquella entrevista con Carlos Alsina. Pero a lo que vamos. Las elecciones europeas eran una de las grandes citas de la temporada primavera-verano 2024, pero tal ha sido el 'tsunami' de noticias que han quedado opacadas por la actualidad. Debido a ello conviene recordar que el 9 de junio hay muchas cosas en juego, más allá de la composición del Europarlamento.

De lo que resulte en los 27 comicios particulares dentro de la UE se establecerá una nueva legislatura comunitaria, con Ursula von der Leyen autoofrecida para seguir al frente de la Comisión Europea. Sin solución en la guerra de Ucrania, con una implicación evidente de la UE en la guerra de Gaza y con retos básicos como el campo, la inflación o la transición energética, puede que este 9 de junio sea más relevante que otras citas similares hace años.

Los partidos siguen con sus particulares castings para elegir sus listas. Lo que parece claro, en la tendencia electoral actual, es que el Partido Popular vencerá a nivel nacional... e internacional. De puertas para dentro, en España las últimas encuestas le dan al PP 25 escaños (de los 61 en juego) y un 37% de los votos, frente a los 19 eurodiputados y 28% de sufragios para el PSOE. Vox y Sumar, con 6 asientos pelearían por la tercera posición. La fotografía demoscópica muestra igualmente a Podemos agarrado a Irene Montero para mantener representación en la UE y algunos escaños para las diversas alianzas nacionalistas/soberanistas.

La amnistía, en medio de todo

Porque no todo va de elecciones en la actualidad política patria. De aquí a verano, ya está contado, se espera que la amnistía ya sea una realidad plenamente en vigor... si no surge la penúltima sorpresa del sinfín de capítulos que llevamos desde que empezó a sonar el rumor de una posible ley.

Pese al intento del PP de paralizar al máximo su tramitación en el Senado, e incluso mediante un conflicto de intereses presentado al Tribunal Constitucional, a finales de mayo la proposición de ley retornará al Congreso.

Si no cambian 180º las cosas, la Cámara Baja volverá a aprobar con mayoría absoluta el texto, un visto bueno definitivo del que saldrá la firma (sanción) del rey y su publicación definitiva en el BOE, con fecha prevista mediados o finales de junio. Contado así parece fácil, pero no lo será tanto, podemos adelantar.

¿Qué pasa con la legislatura?

Lo ha dicho todo el Gobierno, con Sánchez a la cabeza. "Las elecciones son en 2027. Tengo todo el tiempo del mundo para tramitar las cosas", como apuntaba desde Marruecos el presidente en su reciente visita. Sin embargo, las aguas no vienen tranquilas en Moncloa.

El 'caso Koldo' y la compra de mascarillas siguen coleando y se llevarán hasta el Congreso en forma de comisión de investigación, un órgano aún sin fecha pero ya con miembros que promete protagonizar momentos de gran confrontación... sin olvidar el escenario electoral que vive España. Munición que a buen seguro, cada bando utilizará a su antojo.

Cataluña y País Vasco pesan mucho, especialmente la primera, hablando en términos de legislatura. Apenas anunciaba el adelanto Pere Aragonès, el Ejecutivo reconocía que el cambio de fechas les impediría aprobar nuevos presupuestos durante 2024, por lo que dejaban la tarea pendiente para 2025. La aritmética que surja en el Parlament y las estrategias políticas de PSC, ERC y Junts puede modificar la suma de apoyos/rechazos en el Congreso de los Diputados... algo que tampoco se descarta con lo que resulte de las elecciones vascas.

Ayuso, siempre en el foco

Ni el maremágnum electoral puede mover a Isabel Díaz Ayuso de los titulares. Rodeada de noticias y escándalos por la situación fiscal de su actual pareja, Alberto González Amador, la presidenta madrileña intenta despejarse la presión acusando a Sánchez de ir contra ella.

En la presión sobre Ayuso también toman protagonismo las investigaciones sobre las muertes de ancianos en residencias en la primera ola de la pandemia, cuestiones que ya han llevado a alguna pequeña manifestación contra la 'baronesa'.

No le ayuda, tampoco, el hiperprotagonismo de su spin doctor, el controvertido Miguel Ángel Rodríguez (M.A.R.), tras sus últimos mensajes fuera de tono y bulos sobre periodistas para intentar alejar el foco mediático sobre su jefa. Pero son tantas las citas inmediatas que el papel de la política madrileña será múltiple. Se puede escribir, sin riesgo a equivocación, que hablaremos mucho de Isabel Díaz Ayuso en los próximos meses.

Elecciones, amnistía, alianzas... Un cóctel de ingredientes que, bien removidos, a más de uno le puede hacer la Pascua que ya empieza.