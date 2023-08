Jesús Bonilla, Santi en "Los Serrano", deja a todo el mundo estupefacto por hablar así de Pedro Sánchez

El actor Jesús Bonilla, uno de los rostros más conocidos de la ficción española por personajes como el de Santi en "Los Serrano" o Pepe Leal en "El chiringuito de Pepe", ha hablado alto y claro sobre el resultado de las elecciones generales del pasado 23-J, en las que PP y Vox no lograron sumar mayoría absoluta y Sánchez quedó segundo pero podría formar gobierno si las fuerzas nacionalistas e independentistas le apoyan en la investidura.

El intérprete publicó el sábado un rotundo tuit: "Feliz verano. Antes me voy a Portugal que soportar otros cuatro años al monstruo Frankenstein". El texto venía acompañado de una imagen en la que se veía a Bonilla en bañador y gafas de sol a bordo de un yate.

Algunos usuarios en redes sociales dudaron de que el auténtico actor se encontrara detrás de ese perfil de Twitter. Pero lo cierto es que este martes, en una entrevista en el diario ABC, Bonilla ha vuelto a expresar su animadversión hacia el gobierno de Sánchez. "En Portugal el socialismo es lo que debería ser, un partido que no gobierna con chusma", señala al diario de Vocento.

Pese a la amenaza de su 'exilio', Bonilla deja claro que no piensa abandonar España. "Sólo es una elucubración satírica para dejar claro mi hartazgo con respecto a lo que ocurre en este país", señala.

Además, asegura que no tiene miedo de crearse "una legión de enemigos innecesarios" por sus opiniones políticas, ya que "el 90% de la cultura es de izquierdas porque si no, no comerían". De hecho, no duda en usar el tópico de que la cultura española está "subvencionada".

Las declaraciones de Bonilla han corrido como la pólvora en internet. El periodista Oskar Belategui ha sido uno de los muchos que ha recordado que la única película que el madrileño dirigió, ‘El oro de Moscú’ (2003), recibió 943.000 euros en subvenciones públicas. Parece que a Bonilla se le olvidó ese dato al hablar de cultura subvencionada....