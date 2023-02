Este joven se pone serio y es rotundo contra el Gobierno de Castilla y León: lo describe con una palabra

El Intermedio quiso recoger este miércoles en un vídeo la opinión de los castellanoleoneses sobre el Gobierno de la región, que preside el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco apoyado por Vox. Para ello, la periodista Andrea Ropero se desplazó a Valladolid y preguntó a personas de todas las edades.

La primera en hablar fue una joven, que afirmó que el protocolo contra el aborto que propuso Vox es "volver al pasado" y confesó que lo que más le inquieta es ese tema y el de la sanidad. "Lo del aborto es acortar la libertad de las mujeres en cuanto a decidir sobre su propia vida", afirmó.

Por su parte, otro joven reconoció que sintió "vergüenza" al enterarse de la noticia y describió sus medidas como un "retroceso".

"No me gusta, estoy en contra de ese tipo de medidas porque las considero un retroceso. La del aborto fue un retroceso de todos los avances obtenidos hasta día de hoy que no lo entiendo", denunció.

Una tercera joven señaló que bastante "trauma queda como para que nos hagan escuchar el latido del feto" y le reprochó al vicepresidente Juan García Gallardo no tener "ni idea" de cómo y cuándo tendría que hacerse esa ecografía.

Otro hombre confesó estar "nada satisfecho" con el Gobierno porque están saliendo normas motivadas por Vox que "están quitando derechos en igualdad, laborales, sindicales, etc". "El protocolo antiaborto es retroceder, es ponerle palos a las ruedas", añadió.

Ropero también encontró a personas que defendían al Gobierno. Una mujer les recriminaba que no están muy unidos porque "el PP es completamente tibio y tendría que ser más duro". Esta misma persona sí que opinaba que el protocolo antiaborto le parece bien, ya que "todo lo que sea luchar contra el aborto me parce bien".

"No tenemos mal Gobierno, está peor el nacional que este", afirmó otra mujer, que indicó que la mayor parte de las mujeres que tienen abortos quedan traumatizadas.