Un consejero del PP en Andalucía arremete contra Gallardo: hasta el PSOE comparte sus palabras

El consejero del PP de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, del PP, arremetió este miércoles contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, durante una de sus intervenciones.

Aunque no lo mencionó directamente, todo el mundo pensó con sus palabras pensó en el político de Vox, incluido el PSOE que, a través de la cuenta de Twitter del PSOE de Castilla y León, compartió estas palabras.

"¿Sabe lo que no admitiría el presidente de la Junta de Andalucía? Porque hay que ser austero y con menos tenemos que hacer más, que no puede haber un vicepresidente sin competencias ejecutivas; dedicado solo a pasearse y opinar, no siempre bien, de lo que hace el resto del Gobierno. Eso sí que es tirar el dinero de los ciudadanos", afirmó Nieto.

El consejero dejó estas palabras tras ser preguntado en una comparecencia parlamentaria por el político de Vox Benito Morillo, que quiso conocer cómo es la elección de los directivos del sector público instrumental.

Morillo le dijo que en 2021 "el Gobierno del cambio aumentó el gasto de altos cargos un 22,4% más" en comparación con la última legislatura socialista. Añadió que "en la estructura de las provincias hay 89 altos cargos frente a los 65 de Susana Díaz".

En su turno, Nieto, además de dejar esta alusión al vicepresidente de Vox de Castilla y León, también definió al Gobierno andaluz como "austero" y afirmó que "es el gobierno en gasto por habitante más bajo y que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es el segundo que menos cobra".

"Estoy muy tranquilo, mi mujer no tanto, que es sufridora de este mal retribuido gobierno, una decisión que tomó el presidente de la Junta de Andalucía", sentenció el 'popular'.